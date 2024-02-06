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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.8 285 оценок

Ubisoft представила релизный трейлер пиратского экшена Skull and Bones

butcher69
Новости

Французское издательство Ubisoft представило релизный трейлер пиратского экшена Skull and Bones, который выйдет уже на следующей неделе, 16 февраля 2024 года.

На этой неделе, с 8 по 11 февраля, также запланировано открытое бета-тестирование игры, в рамках которого участники смогут получить уникальные предметы для полной версии.

Skull and Bones находится в разработке с 2013 года: сначала игра задумывалась как расширение для Assassin's Creed 4: Black Flag, но стала самостоятельным проектом. Игра была анонсирована в 2017 году, затем несколько раз откладывалась и вот наконец увидит свет.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kamishini1993

Оно выходит?! О.о

4
Elektronik19

Ну а куда им деваться , они же столько горбатились над этим чудом =) .

0
WarCraf4er

Вылазиет

1
Александр Дантес

Да да да... жду геймплэйный трейлер.

0