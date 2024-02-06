Ubisoft представила релизный трейлер пиратского экшена Skull and Bones

Французское издательство Ubisoft представило релизный трейлер пиратского экшена Skull and Bones, который выйдет уже на следующей неделе, 16 февраля 2024 года.
На этой неделе, с 8 по 11 февраля, также запланировано открытое бета-тестирование игры, в рамках которого участники смогут получить уникальные предметы для полной версии.
Skull and Bones находится в разработке с 2013 года: сначала игра задумывалась как расширение для Assassin's Creed 4: Black Flag, но стала самостоятельным проектом. Игра была анонсирована в 2017 году, затем несколько раз откладывалась и вот наконец увидит свет.
Оно выходит?! О.о
Ну а куда им деваться , они же столько горбатились над этим чудом =) .
Вылазиет
Да да да... жду геймплэйный трейлер.