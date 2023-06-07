Геймплейный трейлер Skullgirls 2nd Encore демонстрирует ранние рабочие кадры нового персонажа ©

Hidden Variable Studios и Autumn Games выпустили новый трейлер Skullgirls 2nd Encore, демонстрирующий предстоящего DLC персонажа Мари в действии.

С момента анонса Мари прошло много времени, но ее разработка продолжается, и она будет выпущена в качестве четвертого персонажа в Season 1 Pass после Black Dhalia в этом году, включая запуск на Skullgirls Mobile.

Прежде чем вы посмотрите трейлер ниже, стоит упомянуть, что это "очень ранние рабочие кадры", и разработчики обещают, что они "изменятся и будут выглядеть намного лучше", когда Мари наконец выйдет.

Тем не менее, ее геймплей выглядит интересно, и вы можете насладиться ее текущим состоянием ниже. На данный момент дата выхода игры не объявлена, поэтому нам придется подождать и посмотреть, когда она наконец появится в продаже в конце этого года.