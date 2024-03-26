ПК-версия Sky: Children of the Light, от авторов Journey, выйдет в раннем доступе 10 апреля

Разработчики thatgamecompany объявили, что их бесплатное приключение с открытым миром Sky: Children of the Light выйдет на ПК раннем доступе Steam 10 апреля 2024 года. Игра уже доступна на мобильных устройствах под управлением iOS и Android, а также на PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Игроки Steam-версии могут ожидать появления нового предмета в магазине событий Aviary - куба-компаньона, который можно будет разблокировать за 50 свечей. 10 апреля также выйдет Journey Pack, который ранее был эксклюзивом для PlayStation и состоял из плаща и капюшона, созданных по мотивам играбельного персонажа Journey. В комплект также входит маска, озвучивающая персонажа в стиле Journey.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что этот релиз является ранним доступом, пользователи Steam смогут поиграть в полную версию игры. Период раннего доступа будет использован для того, чтобы убедиться, что полный набор функций ПК-версии реализован хорошо. В частности, планируется добавить друзей Steam, достижения, поддержку Remote Play, VRR и HDR.