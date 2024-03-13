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Slavania 12.03.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
7.9 13 оценок

Метроидвания в мире славянских сказок Slavania получила геймплейный трейлер

butcher69
Новости

12 марта 2024 года должна была выйти игра Slavania - метроидвания в фэнтезийном мире, вдохновленная Древней Русью. Но разработчики из небольшой инди-студии FrostLeaf Games LLC забыли пройти проверку в Steam и до сих пор (13 марта) ждут ответа от Valve

Главный герой, Алеша, владеет волшебным копьем и отправляется в путешествие по таинственной стране, полной чудовищ. Игроки встретят более 30 видов монстров, включая Лешего и Царя-щуку. В битве используется волшебное копье, которое можно зачаровывать разными эффектами, а также собирать записки о потусторонних существах. Кроме того, игрокам предстоит найти и собрать 15 участниц фольклорной группы "Бурановские бабушки", чтобы они дали концерт.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
WittyOrvilleton

Если честно выглядит буллщетно.

2
Alex40001

ну рисовано рисовано то что юнити и собирается за месяц +- факт выхода игры не отменяет. больше лор и хвост какойто нечести напрягает

0
Prestоn

Что там с релизом? Дата выхода - вчера, а игра еще не доступна в стиме.

0
Richard Simons

разрабы не успели подать на проверку игры, ну наличие факторов различных. Сейчас проверит стим и игра появится. Это уже зависит от того, как быстро стим проверит.

0
Richard Simons

Сразу видно, абсолютно наплевательское отношение разрабов. Или я не прав ? И люди не знали, как правильно продавать игру в стиме ? А вот это мы не знали и в первый раз, вообще не работает.

0
Олег Дудин

Вроде и неплохо, но сомнения есть. Подожду отзывов игроков.

0
pokemonizm

Кто подбирал такую ужасную музыку от них? )

-1