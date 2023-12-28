Авторы Slay the Princess призвали геймеров сыграть в пиратскую версию

Студия Black Tabby Games призвала геймеров не смотреть прохождение Slay the Princess на YouTube, а скачать и опробовать пиратскую версию.

По словам разработчиков, приключенческий хоррор Slay the Princess можно пройти за три часа, однако игра включает в себя около 16 часов сюжета. Поэтому создатели рекомендуют лично опробовать пиратскую версию новинки, нежели смотреть прохождение на YouTube через «призму чужого выбора».

«Вы можете пройти игру впервые только один раз, и впечатления будут совсем не те, если вы будете смотреть через призму чужого выбора», — Black Tabby Games.

Slay the Princess — приключенческий хоррор, вышедший 23 октября 2023 года. В нем главному герою необходимо убить Принцессу, пока она не разрушила весь мир. В настоящий момент на игру действует скидка в Steam, ее стоимость — 585 рублей (вместо 650).