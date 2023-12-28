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Slay the Princess 23.10.2023
Адвенчура, Ужасы, Инди
8.2 13 оценок

Авторы Slay the Princess призвали геймеров сыграть в пиратскую версию

Simple Jack
Новости

Студия Black Tabby Games призвала геймеров не смотреть прохождение Slay the Princess на YouTube, а скачать и опробовать пиратскую версию.

По словам разработчиков, приключенческий хоррор Slay the Princess можно пройти за три часа, однако игра включает в себя около 16 часов сюжета. Поэтому создатели рекомендуют лично опробовать пиратскую версию новинки, нежели смотреть прохождение на YouTube через «призму чужого выбора».

«Вы можете пройти игру впервые только один раз, и впечатления будут совсем не те, если вы будете смотреть через призму чужого выбора», — Black Tabby Games.

Slay the Princess — приключенческий хоррор, вышедший 23 октября 2023 года. В нем главному герою необходимо убить Принцессу, пока она не разрушила весь мир. В настоящий момент на игру действует скидка в Steam, ее стоимость — 585 рублей (вместо 650).

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Devils1509

«Вы можете пройти игру впервые только один раз, и впечатления будут совсем не те, если вы будете смотреть через призму чужого выбора», — Black Tabby Games.

Если Автор поста считает это призывом к пиратству то у него что то не так с головой.

2
Gridon

снова эти интеллигенты умывают руки - ага, так делайте, пиратствуйте. Вам просто лень работать и зарабатывать на хлеб, вот и оправдываетесь. Ясно же, что это прикрытие для того, чтобы игра не продавалась. 16 часов контента на 3 часа игры - ну надо же, какие они там хитрые. Что за отмазки придумывают, лишь бы оправдать свои тунеядские замашки.

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