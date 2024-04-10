Компания Mega Crit анонсировала Slay the Spire 2 - продолжение популярной инди-игры, которая вдохновила целое поколение самых разнообразных ККИ

Во время выставки Triple-I Showcase в среду Slay the Spire 2 была показана в коротком трейлере, который подтвердил возвращение знакомых классов, а также представил совершенно нового персонажа.

В дополнение к трейлеру Mega Crit приложила несколько геймплейных скриншотов, которые стилистически очень похожи на предыдущую игру.

Впервые вышедшая в 2019 году Slay the Spire завоевала большую аудиторию поклонников благодаря инновационному сочетанию механики рогалика, пошаговых боев и создания колод.

Примечательно, что Mega Crit была одним из разработчиков, громко осудивших политику Unity по взиманию платы за установку, пригрозив перейти на новый движок, если изменения Unity не будут "полностью отменены". Представитель Mega Crit подтвердил, что Slay the Spire 2 уже полностью перешла на Godot - бесплатный кроссплатформенный движок с открытым исходным кодом.

Slay the Spire 2 выйдет в ранний доступ в 2025 году.