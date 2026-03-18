После скандала с Unity авторы Slay the Spire 2 выбрали Godot - и сорвали куш

Успех Slay the Spire 2, разошедшейся тиражом более 3 миллионов копий за первую неделю, вновь привлёк внимание к громкому скандалу вокруг Unity в 2023 году. Именно он заставил студию Mega Crit отказаться от популярного движка и перейти на Godot.

Причиной стала попытка Unity ввести плату за установки игр, причём с ретроактивным применением. Это вызвало резкую реакцию среди разработчиков по всему миру. В Mega Crit тогда не скрывали эмоций, заявив, что ситуация оказалась настолько серьёзной, что вынудила студию впервые выступить с публичной критикой.

Несмотря на то что Unity позже частично пересмотрела свои решения, а её бывший глава Джон Риччителло покинул пост, доверие к компании оказалось подорвано. В ответ Mega Crit провела внутренний геймджем и всего за три недели приняла решение перейти на Godot — бесплатный движок с открытым исходным кодом.

Как показало время, этот шаг оказался удачным. Slay the Spire 2 не только успешно стартовала, но и стала одним из главных хитов года. Более того, студия теперь активно поддерживает развитие Godot, выступая одним из ключевых спонсоров его фонда.

История стала наглядным примером того, как спорные решения могут стоить компании поддержки ведущих разработчиков.