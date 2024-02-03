Крупное обновление выживача Smallland: Survive the Wilds принесет новую историю, фракции и многое другое

Полная версия Smalland: Survive the Wilds выйдет позднее в этом месяце, и одновременно с этим релизом выйдет крупное обновление. Merge Games опубликовала новую информацию о предстоящем 4-м обновлении, которое принесет с собой массу нового.
Это обновление выйдет одновременно с полным запуском игры на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, а это значит, что вы сможете насладиться всем, что она может предложить, 15 февраля. Прежде всего, вы получите «заключение первой главы истории Смоллфолка», в котором вы подниметесь на вершину сторожевой башни, чтобы увидеть, что вас там ждет.
Помимо нового сюжетного контента, Обновление 4 также принесет новые мировые события. Merge Games заявляет, что они добавят «особенности и разнообразия» в мир Smalland. В этом обновлении также будут представлены новые фракции, предлагающие всевозможные вкусности, включая баннеры, расходные материалы и льготы, которые помогут вам исследовать мир игры.
Если вы новичок в мире Smalland, вы также можете рассчитывать на расширенное и обновленное руководство, которое поможет вам привыкнуть к уменьшению до размеров насекомого. Дополнительная информация также появится в ближайшее время; Merge Games заявляет, что перед запуском выпустит новую и расширенную дорожную карту для Smalland: Survive the Wilds.
Smalland: Survive the Wilds выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 15 февраля, в это же время выйдет обновление 4.
Выживалки в этом году определенно в тренде.