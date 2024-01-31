Многопользовательская выживалка в открытом мире Smallland: Survive the Wilds выйдет 15 февраля

Многопользовательская игра на выживание в открытом мире Smalland: Survive the Wilds выйдет из раннего доступа и устремится навстречу полноценному релизу в версиях для PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Steam и Epic Games Store) уже 15 февраля, объявила компания Merge Games.
Играйте вместе с друзьями с поддержкой до 10 игроков в многопользовательском режиме. Оказавшись в самом низу пищевой цепочки, нужно готовиться ко всему. Создавайте оружие и броню, седлайте невиданных зверей, стройте базы и исследуйте причудливые земли.
Smalland: Survive the Wilds была выпущена в раннем доступе на PC (через Steam и Epic Games Store) 29 марта 2023 года.
Почему все так стремиться выпускать многопользовательские игры?
Ну каждый год доказывают, что такие игры проваливаются. Очень редко кто-то выстреливает, ну это факт.
А вот одиночных игр, которые реально можно было бы отнести к достойным - ну почти нет. В лучшем случае будет одна игра в год, да и то далека от шедевра.
Когда уже выпустят хоть что-то новое и достойное. Не уж то и вправду придется ждать несколько лет старфилд, который доделуют Модеры, что бы сыграть во что-то хоть немного другое, не то же самое, что штампуют каждый год.
И да, пожалуйста - избавити меня пожалуйста от этого тупого хейта старфилд. Я НИСЛОВО НЕ СКЗААЛ ЧТО СТАРФИЛД ШЕДЕВР.
Меня уже заколебали эти ид*иоты, которые вообще не читают что пишешь, но видя слово стафрил - у них сразу начинается неконтролируемая тяга к тому, что НАДО ОБОСРАТЬ ВСЁ ЧТО СВЯЗАНО С ЭТОЙ ИГРОЙ.
Ав