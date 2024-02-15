Стала доступна полная версия выживача Smalland: Survive the Wilds на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series

Сегодня компания Maximum Entertainment выпустила версию 1.0 выживача Smalland: Survive the Wilds для ПК и консолей. Доступная в Steam, Epic, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, многопользовательская игра на выживание в открытом мире выходит из раннего доступа и содержит множество новых функций и задач.
Исследуйте совершенно новую территорию, полную новых смертоносных хищников, включая отвратительную бронированную пчелу, рандомизированную боевую систему событий, фракции игроков и многое другое.
Пересекайте лужи размером с озеро и горные деревья, сражаясь с ландшафтом и самими стихиями. Приручайте и катайтесь на чудовищных существах, от кузнечиков до гекконов, пытаясь выжить в суровом и диком мире. Играйте в одиночку или с 9 друзьями, используя выделенный сервер, эмоции и многое другое.
Благодаря трем обновлениям контента в раннем доступе: «Падение гиганта», «Запретные памятники» и «Янтарные долины», а также последнему «Окуню тирана», богатый ландшафт Smalland расширился за счет новых биомов, врагов, средств передвижения, неигровых персонажей, эмоций и многого другого.
Версия 1.0 включает в себя совершенно новый план дальнейшей поддержки контента и дальнейших бесплатных обновлений в течение 2024 года.
прикольно:) посл. раз будучи таким мелким персонажем валили пчелу зумзум в Serious Sam 2:XD))