Анонсирована F2P стратегия Smelogs Playground для ПК ©

Инди-разработчик игр Nifty Productions из Унтерзиггенталя (Швейцария) объявили, что их стратегическая F2P-игра «Smelogs Playground» скоро выйдет на ПК в Steam. Новая простая в освоении стратегическая игра, которая предлагает яркий опыт с множеством новых функций и дополнений, повышающих качество жизни, чтобы игроки получали более плавный и плавный игровой процесс.

«Долгое время мы думали, что рынок стратегий в реальном времени голодает, а стратегические игры не привлекают большого внимания игроков из-за того, что в них сложно играть. Мы ценим игры в реальном времени и хотели дать людям то, что они хотели! Новая стратегическая игра с уникальными функциями, в которую также легко играть», — говорит Саймон Фюглистер, основатель и гейм-дизайнер Nifty Productions.

Робенности Smelgos Playground: