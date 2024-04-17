Открыты предзаказы SMITE 2 - премиум-версия в России стоит 9199 рублей

В Steam открылись предзаказы MOBA-игры SMITE 2 — ее можно приобрести с российского аккаунта. Обычное издание обойдется геймерам в 2759 рублей, «Люкс»-версия — в 5519 рублей, а премиальное издание — в 9199 рублей.
В «Издание основателя» войдут все боги-персонажи, двойные наследные самоцветы (внутриигровая валюта), а также аватар, эмблема и звание. «Люкс» включает в себя предметы обычного издания, пропуски «Вознесение» для первых 11 богов в альфа-тесте и дополнительные кросс-облики для Нейт и Имира. В «премиальной» версии геймеры получат кросс-облики для Нейт, Имира и Зевса, а также пропуски «Вознесение» для 23 богов.
SMITE 2 анонсировали в январе 2024 года. Игра выйдет 30 июля 2024 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Steam Deck. Ожидается, что весной авторы MOBA проведут первое альфа-тестирование.
Это чё, Blizzard с OW, но наоборот? Основа F2P, а за вторую часть плати
Это предзаказ для желающих кинуть "денег на ветер", с доступом к альфа тесту , полному набору богов и скинам на старте. А так игра все еще F2P они джае часть того что у тебя есть в первой обещают выдать во второй.
платить деньги за моба игру? серьезно? вот так лоховозка
Впервые слышите про предзаказы в играх? Чуть ли не каждая игра так делает.
впервые слышу чтобы за такой жанр игр кто то платил, это как платить за доту или лигу легенд
Помянем, игра итак довольно всрата для моба жанра, но ф2п позволял залететь и пожамкать кнопки в режиме арена, кто же будет платить за вторую часть я хз, да и 2700 за базовое издание без ничего, да хеллдрайверс стоит на 1300 дороже, тут выбор очевиден. Им надо сильно прям перелопатить сами механики, чтобы в это играли. Но по тому, что я слышал там обновлений на уровне второго овера.
жанр моба сам по себе всрат по определению, так что ничего удивительного что и этот ее представитель провалился
Да откуда вы взяли что она платная? Ни слова об этом нет, платный только доступ к альфа тесту.
Лоханы, налетай
Да было бы за что, первая часть максимально нишевая в своём жанре, я сейчас глянул геймплей второй части и вообще отличий не увидел, так её ещё и на уе5 делают. У меня друг играл в первую часть, потому что ПК слабый был, так с уе5 теперь не поиграет. Ещё прочитал, что контент нельзя перенести т.е люди потеряют свои скины с первой части, это просто уровень убейсофта, не меньше. Пока игра выглядит как максимальный скам на бабки.
С такой логикой как у тебя, только головой об стены биться.
10K гейминг
смешно
Игра скорей всего будет условно бесплатной но без богов, так сказать голая версия.