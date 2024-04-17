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Smite 2 2026 г.
Экшен, Мультиплеер, MOBA, Условно-бесплатная
5.1 15 оценок

Открыты предзаказы SMITE 2 - премиум-версия в России стоит 9199 рублей

Solstice
Новости

В Steam открылись предзаказы MOBA-игры SMITE 2 — ее можно приобрести с российского аккаунта. Обычное издание обойдется геймерам в 2759 рублей, «Люкс»-версия — в 5519 рублей, а премиальное издание — в 9199 рублей.

В «Издание основателя» войдут все боги-персонажи, двойные наследные самоцветы (внутриигровая валюта), а также аватар, эмблема и звание. «Люкс» включает в себя предметы обычного издания, пропуски «Вознесение» для первых 11 богов в альфа-тесте и дополнительные кросс-облики для Нейт и Имира. В «премиальной» версии геймеры получат кросс-облики для Нейт, Имира и Зевса, а также пропуски «Вознесение» для 23 богов.

SMITE 2 анонсировали в январе 2024 года. Игра выйдет 30 июля 2024 года на PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Steam Deck. Ожидается, что весной авторы MOBA проведут первое альфа-тестирование.

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-20
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

Это чё, Blizzard с OW, но наоборот? Основа F2P, а за вторую часть плати

4
pilko

Это предзаказ для желающих кинуть "денег на ветер", с доступом к альфа тесту , полному набору богов и скинам на старте. А так игра все еще F2P они джае часть того что у тебя есть в первой обещают выдать во второй.

1
Talendor3

платить деньги за моба игру? серьезно? вот так лоховозка

4
pilko

Впервые слышите про предзаказы в играх? Чуть ли не каждая игра так делает.

-1
Talendor3 pilko

впервые слышу чтобы за такой жанр игр кто то платил, это как платить за доту или лигу легенд

0
UnrealisticGeoffrey

Помянем, игра итак довольно всрата для моба жанра, но ф2п позволял залететь и пожамкать кнопки в режиме арена, кто же будет платить за вторую часть я хз, да и 2700 за базовое издание без ничего, да хеллдрайверс стоит на 1300 дороже, тут выбор очевиден. Им надо сильно прям перелопатить сами механики, чтобы в это играли. Но по тому, что я слышал там обновлений на уровне второго овера.

1
Megido

жанр моба сам по себе всрат по определению, так что ничего удивительного что и этот ее представитель провалился

1
pilko

Да откуда вы взяли что она платная? Ни слова об этом нет, платный только доступ к альфа тесту.

0
Oscilograf

Лоханы, налетай

1
Комментарий удален
UnrealisticGeoffrey

Да было бы за что, первая часть максимально нишевая в своём жанре, я сейчас глянул геймплей второй части и вообще отличий не увидел, так её ещё и на уе5 делают. У меня друг играл в первую часть, потому что ПК слабый был, так с уе5 теперь не поиграет. Ещё прочитал, что контент нельзя перенести т.е люди потеряют свои скины с первой части, это просто уровень убейсофта, не меньше. Пока игра выглядит как максимальный скам на бабки.

0
Rograx

С такой логикой как у тебя, только головой об стены биться.

1
Генерал Говард

10K гейминг

0
Megido

смешно

0
kotasha

Игра скорей всего будет условно бесплатной но без богов, так сказать голая версия.

0