Скоро должен состоятся анонс сиквела милой адвенчуры The Smurfs: Mission Vileaf от Microids

Авторитетный инсайдер billbil_kun раньше времени раскрыл планы французского издателя Microids, которые в скором времени собираются представить несколько игр по Смурфикам. Компания занимается разработкой полноценного сиквела The Smurfs: Mission Vileaf и делает аркадную гоночную игру про синих существ. Проекты должны официально анонсировать уже скоро, а пока в сеть просочились первые подробности и изображения.

Согласно информации от инсайдера, продолжение The Smurfs: Mission Vileaf выйдет с подзаголовком The Smurfs 2 - The Prisoner of the Green Stone. Уже знакомые герои отправятся в новое приключение, где им предстоит столкнуться с настоящим порождением зла. Проект создается для ПК, PS5, PS4, Xbox Series S|X / One и Nintendo Switch.

Кроме этого, Microids работает над портированием своих аркадных гонок — Smurfs Kart на другие консоли. Релиз игры запланирован уже на 22 сентября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S | X.