Авторы "Смуты" обратились к геймерам после жалоб о низком FPS в демоверсии

Студия Cyberia Nova в официальной группе во «ВКонтакте» обратилась к геймерам по поводу проблем с производительностью в демоверсии ролевого экшена «Смута».
Разработчики попросили у игроков конфигурации ПК, чтобы исправить баги и выпустить патч. Они уже работают над устранением проблем:
Мы отслеживаем сообщения о низком FPS и проблемах с графикой у некоторых игроков, в то время как на похожих конфигурациях таких проблем у других нет. Команда в курсе и уже работает над поиском возможных причин и устранением багов. Просим обновить драйвер видеокарты, в ряде случаев это помогает решить проблемы. Нужна ваша помощь! В комментариях к данному посту просим вас сообщать конфигурации вашего оборудования и FPS. Это поможет нам быстрее устранить проблему.Cyberia Nova
30 марта российская студия Cyberia Nova выпустила пробную версию своего грядущего ролевого экшена «Смута» под названием «Смутное время». Релиз основной игры состоится 4 апреля. Несмотря на это, полный игровой билд уже появился на Torrent-трекерах. Разработчики пока не комментировали утечку.
Ну, по крайней мере наши шагают в ногу со всей остальной игровой индустрией - бэта-тест за счёт игроков.
тут как бы вся игра изначально за счёт игроков и не игроков создана
''Просим обновить драйвер видеокарты, в ряде случаев это помогает решить проблемы.'' от создателей перезагрузите роутер и перезагрузите пк. Пусть выпустят эту дрысню в стиме и посмотрим на отзывы игроков, у кого лагает и у кого нет)))))))
Кормильцы сайберии не позволят им релизнуть игру в стиме
во во на какойто там 500 й ..мож она их будущего ..
смутный фпс
Так там в рекомендуемых 3080 и это наверно для 1080, естественно фпс невысокий будет.
а нах нужна такая игра которая Эльбрус с 50 К ядрами требует !! Ну повторяю графон там ведьмака который на 100 фпс у меня летает ..Не умеешь не берись ..уроды опозорились да и все ..Кстати там движок то Анрил .. Все на анрил у меня чотко идет ..А смута ..
Ну создали игру на убогом анриле терь жрите срите. 32 гига игра сжирает как нефиг делать и ещё 20 хавает в свопе (которая на диске хранится когда оперативка кончается)
Тот же кибербаг все с пеной у рта защищали, а тут сразу советуете уйти в закат? Ну вы и лицемеры.
Киберпранк поначалу набрал вагон мемасов..
Пора уже понять, что
Киберпанк не делали на налоги граждан. Поэтому каждый гражданин имеет полное право спрашивать с этих клоунов.
А чем деньги граждан отличаются от денег потребителей ? По моему как раз последние должны сильнее ныть их же это напрямую коснулось а не то что какая то копейка со счетов на воду пошла в бюджет смуты
Тем что в 1-ом случае граждан не спросили, а просто взяли их средства и потратили на ЭТО. А во 2-ом случае человек решает сам, поддерживать разрабов покупая игру или нет!
Нефиг было на анриле 5 делать, 4 отличный дижок зачем ещё что то, на 5 и коридорные игры лагают про открытый мир и говорить нечего.
Дело не в версии, а в умении оптимизировать. Тот же banishers тоже на пятом анриле, только идёт идеально даже на средних системах на ультрах с какой-нибудь 3070
Слитая полная версия тоже не особо то хорошо идёт. ФПС от 20 до 140 прыгает. Длсс и генерация кадров походу вообще не работают. Это не считая того что геймплей кривой весь
"Мы отслеживаем сообщения о низком FPS и проблемах с графикой у некоторых игроков, в то время как на похожих конфигурациях таких проблем у других нет. Команда в курсе и уже работает над поиском возможных причин и устранением багов."
Хорошо, что реагируют и стараются устранить. Имхо, в "демке" 4К - 60FPS, на эпичных настройках, c DLSS и генерацией, при этом картинка никак, по качеству, на глаз, не отличается от нативной всё чётко и приятно, (NVidia отдельное спасибо, за качественные игровые технологии) однако и железяка достаточно мощная, но тем не менее. В любом случае, наши молодцы, что стараются, во первых - сделать игру на основе нашей истории, во вторых - достаточно красиво.
Дорогу осилит идущий, а не ноющий.
ранний доступ)
Посмотрим, что там они сделают с производительностью. Она там и правда не фонтан.
Я понимаю сейчас тренд обсирать игроделов, но в отличие от реально наглых Тодов Говардов которые на возмущение по поводу оптимизации говорят, что у тебя комп г *вно, покупай новый. Тут же прямо говорят, что будут работать насчет этой проблемой. А там время покажет, уйдет игра в небытие как Мстители, immortals of aveum или починят и будет норм как Cyberpunk 2077, no man's sky.
Удачи им.
да тут помоему у всех его нет (fps) , а не у кого то есть , у кого то нет))) вы вообще тесты делали там нет)) жестко конечно)
А у меня демка вылетает...
там не низкий фпс его просто нет ! 1 фпс на 8 ядерной машине ! райзен 5 ! графон как в ведьмаке 3 примерно один в один !
Хотите поддержать отечественного разработчика, поддержите студию серии игр Creepy Tale, чем этих зажравшихся рукожопов. Которые не понимают, что надо сначала сделать, а потом бахвалится.
Че гонят пургу ... на моих двух 5090 вполне все летает классно, 61 фэпеэс даже выдаёт
Хахаха! Все на бета-тесты за свой счёт!!!:))
срань
Короче они сами не знают как фиксить эту проблему. Выпускайте модеров, они справятся с этой задачей
полный??? АХАХАХАХАХАХАХА
а что не так? там билду неделя, они 100% за неделю ничего нового не добавили, максимум пару багов, т.к там багов вагонище
пару багов) ну ну
Смута замута. Жду когда появится новость что разработчики сего "перворманса" свалили в закат и обещали не вернуться. Как там дела у The Day Before?))
Не ну кстати если до релиза доведут(ну за 4 дня думаю ничего ж не случится, да), то уже хоть какой-то прогресс, а ведь были новости что свалили с деньгами и т.п.
В очередной раз обосрались. Не удивлена
Ну да, сие действие тебе знакомо не по наслышке :)
Почему в очередной раз, если это первый их проект?!
в очередной, потому что вы каждый раз защищаете подобных криворуких, мол в этот раз то будет круто всё
а по итогу абсолютно каждый раз кал выходит
не первый они тривряд делали но так и не выпустили
Ты и первый сталкер засрал
на 5950x и 4080 все отлично идет. Незначительные просадки. Держим кулачки. Подлатают патчами. Главное что игра уникальная и интересная, но явно не для малолетних дебилов.
тестер угомонись, ты тестишь на пустой локации, скачай полную версию и залети в город где 100 нпс стоит, и потом отпишись лол
отлично у него идет, ахахах в ТУРЕ тупикбот
вот наглядно показываю что вот когда на релизе вы залетите в этот город(а это через 20 минут после начала игры), у вас будут совершенно другие фепеесы, разница с мертвым туром тут по производительности огромная, но ботам не понять, они уже готовы покупать игру, раз в туре фепеес устроил =)))