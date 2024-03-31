Авторы "Смуты" обратились к геймерам после жалоб о низком FPS в демоверсии

Исторический экшен, основанный на событиях Смутного времени в России 17-го века. Сюжет вдохновлён классическим приключенческим романом Михаила Загоскина «Юрий Милославский».

Игроку предстоит вжиться в образ благородного боярина Юрия Милославского и принять участие в ключевых событиях той эпохи. Главный герой должен собрать Нижегородское ополчение, сразиться в решающей Битве за Москву и своими действиями повлиять на ход истории.

Игра даёт возможность окунуться в атмосферу Смутного времени, познакомиться с выдающимися деятелями той эпохи и почувствовать себя настоящим героем, влияющим на судьбу России.