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Смута 04.04.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.5 753 оценки

Авторы "Смуты" обратились к геймерам после жалоб о низком FPS в демоверсии

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova в официальной группе во «ВКонтакте» обратилась к геймерам по поводу проблем с производительностью в демоверсии ролевого экшена «Смута».

Разработчики попросили у игроков конфигурации ПК, чтобы исправить баги и выпустить патч. Они уже работают над устранением проблем:

Мы отслеживаем сообщения о низком FPS и проблемах с графикой у некоторых игроков, в то время как на похожих конфигурациях таких проблем у других нет. Команда в курсе и уже работает над поиском возможных причин и устранением багов. Просим обновить драйвер видеокарты, в ряде случаев это помогает решить проблемы. Нужна ваша помощь! В комментариях к данному посту просим вас сообщать конфигурации вашего оборудования и FPS. Это поможет нам быстрее устранить проблему.Cyberia Nova

30 марта российская студия Cyberia Nova выпустила пробную версию своего грядущего ролевого экшена «Смута» под названием «Смутное время». Релиз основной игры состоится 4 апреля. Несмотря на это, полный игровой билд уже появился на Torrent-трекерах. Разработчики пока не комментировали утечку.

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47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, по крайней мере наши шагают в ногу со всей остальной игровой индустрией - бэта-тест за счёт игроков.

23
JohnTornton

тут как бы вся игра изначально за счёт игроков и не игроков создана

-2
Indigo Night

''Просим обновить драйвер видеокарты, в ряде случаев это помогает решить проблемы.'' от создателей перезагрузите роутер и перезагрузите пк. Пусть выпустят эту дрысню в стиме и посмотрим на отзывы игроков, у кого лагает и у кого нет)))))))

11
havenrock

Кормильцы сайберии не позволят им релизнуть игру в стиме

2
osdf

во во на какойто там 500 й ..мож она их будущего ..

0
JohnTornton

смутный фпс

5
UninformedReynold

Так там в рекомендуемых 3080 и это наверно для 1080, естественно фпс невысокий будет.

3
osdf

а нах нужна такая игра которая Эльбрус с 50 К ядрами требует !! Ну повторяю графон там ведьмака который на 100 фпс у меня летает ..Не умеешь не берись ..уроды опозорились да и все ..Кстати там движок то Анрил .. Все на анрил у меня чотко идет ..А смута ..

-5
Extor Menoger

Ну создали игру на убогом анриле терь жрите срите. 32 гига игра сжирает как нефиг делать и ещё 20 хавает в свопе (которая на диске хранится когда оперативка кончается)

3
Случайный Игрок

Тот же кибербаг все с пеной у рта защищали, а тут сразу советуете уйти в закат? Ну вы и лицемеры.

2
Imnogamer

Киберпранк поначалу набрал вагон мемасов..

3
nixiz

Пора уже понять, что

0
Indigo Night

Киберпанк не делали на налоги граждан. Поэтому каждый гражданин имеет полное право спрашивать с этих клоунов.

-3
Extor Menoger Indigo Night

А чем деньги граждан отличаются от денег потребителей ? По моему как раз последние должны сильнее ныть их же это напрямую коснулось а не то что какая то копейка со счетов на воду пошла в бюджет смуты

0
Raphtallia Extor Menoger

Тем что в 1-ом случае граждан не спросили, а просто взяли их средства и потратили на ЭТО. А во 2-ом случае человек решает сам, поддерживать разрабов покупая игру или нет!

6
MuddyOrrinthal

Нефиг было на анриле 5 делать, 4 отличный дижок зачем ещё что то, на 5 и коридорные игры лагают про открытый мир и говорить нечего.

2
MrDydler

Дело не в версии, а в умении оптимизировать. Тот же banishers тоже на пятом анриле, только идёт идеально даже на средних системах на ультрах с какой-нибудь 3070

0
caliskan

Слитая полная версия тоже не особо то хорошо идёт. ФПС от 20 до 140 прыгает. Длсс и генерация кадров походу вообще не работают. Это не считая того что геймплей кривой весь

1
AllConforD

"Мы отслеживаем сообщения о низком FPS и проблемах с графикой у некоторых игроков, в то время как на похожих конфигурациях таких проблем у других нет. Команда в курсе и уже работает над поиском возможных причин и устранением багов."

Хорошо, что реагируют и стараются устранить. Имхо, в "демке" 4К - 60FPS, на эпичных настройках, c DLSS и генерацией, при этом картинка никак, по качеству, на глаз, не отличается от нативной всё чётко и приятно, (NVidia отдельное спасибо, за качественные игровые технологии) однако и железяка достаточно мощная, но тем не менее. В любом случае, наши молодцы, что стараются, во первых - сделать игру на основе нашей истории, во вторых - достаточно красиво.

Дорогу осилит идущий, а не ноющий.

1
Talendor3

ранний доступ)

1
Etomisbratomnassali

Посмотрим, что там они сделают с производительностью. Она там и правда не фонтан.

1
nemsis94

Я понимаю сейчас тренд обсирать игроделов, но в отличие от реально наглых Тодов Говардов которые на возмущение по поводу оптимизации говорят, что у тебя комп г *вно, покупай новый. Тут же прямо говорят, что будут работать насчет этой проблемой. А там время покажет, уйдет игра в небытие как Мстители, immortals of aveum или починят и будет норм как Cyberpunk 2077, no man's sky.

1
Imnogamer

Удачи им.

0
Abramski90

да тут помоему у всех его нет (fps) , а не у кого то есть , у кого то нет))) вы вообще тесты делали там нет)) жестко конечно)

0
PatrioticGhost

А у меня демка вылетает...

0
osdf

там не низкий фпс его просто нет ! 1 фпс на 8 ядерной машине ! райзен 5 ! графон как в ведьмаке 3 примерно один в один !

0
SEV DRAKE

Хотите поддержать отечественного разработчика, поддержите студию серии игр Creepy Tale, чем этих зажравшихся рукожопов. Которые не понимают, что надо сначала сделать, а потом бахвалится.

0
Blackalex_2

Че гонят пургу ... на моих двух 5090 вполне все летает классно, 61 фэпеэс даже выдаёт

0
Аристов--Черный

Хахаха! Все на бета-тесты за свой счёт!!!:))

-2
csander2025

срань

-2
Jarvis666

Короче они сами не знают как фиксить эту проблему. Выпускайте модеров, они справятся с этой задачей

-3
BushmasterFireArms
полный игровой билд уже появился на Torrent-трекерах

полный??? АХАХАХАХАХАХАХА

-4
Лидер_Мур

а что не так? там билду неделя, они 100% за неделю ничего нового не добавили, максимум пару багов, т.к там багов вагонище

0
BushmasterFireArms Лидер_Мур

пару багов) ну ну

0
AntiVataAstarta

Смута замута. Жду когда появится новость что разработчики сего "перворманса" свалили в закат и обещали не вернуться. Как там дела у The Day Before?))

-6
UninformedReynold

Не ну кстати если до релиза доведут(ну за 4 дня думаю ничего ж не случится, да), то уже хоть какой-то прогресс, а ведь были новости что свалили с деньгами и т.п.

0
GullibleCelia

В очередной раз обосрались. Не удивлена

-8
Случайный Игрок

Ну да, сие действие тебе знакомо не по наслышке :)

0
KApRaL_DV

Почему в очередной раз, если это первый их проект?!

11
JohnTornton KApRaL_DV

в очередной, потому что вы каждый раз защищаете подобных криворуких, мол в этот раз то будет круто всё
а по итогу абсолютно каждый раз кал выходит

-2
Alex40001 KApRaL_DV

не первый они тривряд делали но так и не выпустили

0
ArXaHgEL17 JohnTornton

Ты и первый сталкер засрал

0
dexxxx123

на 5950x и 4080 все отлично идет. Незначительные просадки. Держим кулачки. Подлатают патчами. Главное что игра уникальная и интересная, но явно не для малолетних дебилов.

-15
Лидер_Мур

тестер угомонись, ты тестишь на пустой локации, скачай полную версию и залети в город где 100 нпс стоит, и потом отпишись лол

отлично у него идет, ахахах в ТУРЕ тупикбот

вот наглядно показываю что вот когда на релизе вы залетите в этот город(а это через 20 минут после начала игры), у вас будут совершенно другие фепеесы, разница с мертвым туром тут по производительности огромная, но ботам не понять, они уже готовы покупать игру, раз в туре фепеес устроил =)))

7