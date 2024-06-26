Российская студия выпустила свежее обновление для "Смуты" с исправлениями и функцией FSR

Отечественные разработчики из студии Cyberia Nova не сдаются в попытках улучшить общую стабильность "Смуты". Ролевая игра уже успела получить несколько крупных апдейтов с внушительным списком исправлений и улучшений. Сегодня для проекта выпустили еще один патч, который можно считать самым крупным за все время, ведь он реализует технологию масштабирования FSR.
Как отмечают авторы "Смуты", теперь прохождение игры станет для игроков намного комфортнее. В версии 1.0.8 были устранены десятки найденных ошибок, которые затрагивают как визуальную, так и геймплейную составляющие. Ключевым же нововведением стало включение технологии FSR, позволяющей повысить FPS на любом ПК.
Список исправлений в версии 1.0.8:
- Добавлена система FSR.
- Настроено время перезарядки дистанционного оружия
- Исправлена проблема, когда на локации Ярославль стадия «Найти Иринарха» при загрузках с ранних сейвов в квесте «Благословление для ополчения» работала некорректно.
- Исправлена проблема, когда в квесте «Удар из Кремля» после перехода на второй квестовый маркер вторая волна поляков не появлялась.
- Исправлена проблема на локации «Ярославль, Лагерь черкасов», при которой игрок мог попасть в зону, из которой не мог выбраться.
- Исправлена проблема на локации «Теплый Стан, Лагерь шишей», при которой игра зависала, если поговорить с умелым шишом сразу после тренировочного боя.
- Исправлена проблема, когда при въезде на лошади на квестовый маркер квеста «Помочь Григорию» камера становилась статичной.
- Исправлена проблема, когда отсутствовал текст выбора ответов в диалоге со старым дворянином в квесте «Спасение москвича».
- Исправлена проблема, когда модель пленного купца смещалась, если ее атаковать в квесте «Новые кафтаны».
- Исправлена проблема, когда игрок не умирал в зоне дезертирства/смерти в квесте «Устранение смолянина».
- Изменено поведение босса «Польский Шпион».
- Увеличена скорость боя: атаки игрока и использование расходников.
- Проверка и корректировка NPC в акте «Теплый стан».
- Настроен кулдаун при использовании огнестрельного оружия.
- Исправлена проблема, при которой блокировался проход квеста «Товары из-за тридевяти земель», если победить бандитов и открыть ларец раньше запланированного.
- Исправлена проблема, когда игрока переносило к острогу Семена при выдаче дополнительного квеста «Срочный ремонт».
- Исправлена проблема, когда во время выполнения квеста «Свободная дорога для Ирены» Ирена сбивалась с маршрута.
- Исправлена проблема, когда в квесте «Дела домашние» NPC могли войти в диалог.
- Исправлена проблема в квесте «Бои в Чертолье», когда при переключении камеры на персонажей во время диалога показывался черный экран.
- Исправлена проблема, когда бочки у арены висели в воздухе.
- Исправлена проблема, когда у парусов в порту были прозрачные текстуры.
- Исправлена проблема, когда невидимая стена на западе карты «Ярославль» перекрывала кусок локации для игроков.
- Модифицирован эффект огня на саттелите локации «Окрестности Нижнего Новгорода».
- Настроены коллизии для наклонных объектов
- Доработан эффект появления клона Юрия.
- Расставлены сплайны для ограничения зон локации «Ярославль».
- Расставлены сплайны для ограничения зон локации «Теплый Стан».
- Расставлены сплайны для ограничения зон локации «Нижний Новгород».
- Исправлена проблема на локации «Москва», при которой игрок застревал в воде, спрыгнув с мостика.
- Исправлены отладочные текстуры на поле из дополнительного квеста «Круги на полях».
- Исправлена проблема, когда у лагеря дезертиров игрок застревал в одной из ям при падении.
- Исправлена проблема, когда в индоре с Киршей из печи вылезал огонь.
- Цвет подбоя у кафтана польского шпиона изменен на красный.
- Исправлена проблема, когда после загрузки автосохранения, созданного после победы над врагами, игрок не выходил из состояния боя.
- Исправлена проблема, когда у игрока частично не работал основной функционал.
- Исправлена проблема, когда после загрузки в квесте «Таинственные пещеры» пропадал квестовый маркер у входа в пещеру и вход в пещеру бал заблокирован, блокируя квестовую цепочку.
- Исправлена проблема, когда NPC не замечали камень, упавший в их поле зрения.
- Исправлена проблема, когда NPC моментально выводили игрока из стелса при повторном входе на заставу после обнаружения.
- Исправлена проблема, при которой пропадал квестовый маркер второстепенного квеста, если основной квест показывает на того же NPC.
- Исправлена проблема в квесте «Побег», когда на месте иконки оружия отображался белый квадрат.
- Добавлен анимированный доворот NPC.
- Разделен save/load по проектам "Смута" и "Смутное время".
- Добавлен UI индикатора перезарядки.
- Исправлена проблема, когда выход из стелса глушил звук, издаваемый шагами, на время перехода из стелс в idle-стойки.
- Исправлена проблема, когда шаги не создавали звук во время атаки.
- Исправлена проблема, когда после двойного сохранения и загрузки сохранения убитые враги воскрешались.
При этом разработчики предостерегают игроков от использования сохранений в локации "Теплый Стан". Согласно сообщению от представителей студии, загрузка игры в этом месте после обновления может нарушить поведение неигровых персонажей. Чтобы избежать этого, авторы рекомендуют начать прохождение "Теплого Стана" заново.
Вау!!! Круто!!! Прекрасный повод перепройти.
Интересно получится ли как с Киберпанком.
да в 25 году выйдет смута 2.0, пиковый онлайн выростет до 10 миллионов игроков, гта 6 провалится
Мне одному кажется, что эту игру озвучивали сами разработчики?)
Скорей дяди с улицы за еду озвучивали
Надеюсь, это они бесплатно делают, а не за дополнительные деньги из бюджета.
На деньги с продаж игры...так..погодите..
Только вот не на любом ПК FSR повышает. Часто и понижает кол-во кадров. В обоих случаях качество картинки сильно падает при этом. Чудес ведь не бывает. Бывает лишь недостаток данных о возможности такой и то редко.
Согласен, Сеуна 2ая багованная вышла сначала,у меня fsr вообще ничего не меняоли без перезагрузки))
Классно IXBT с допы горели. Раньше любого врага можно было тупо закликать, теперь они блочат и парируют. И Виталя сразу застрял на первых же мобах.
Неа, спасибо.
Жесть вот это Патчи. А зачем и потом пиарять Популярные Тиктокеры и блогеры.
А игра и так Г... Зачем что-то патчить. Просрали Аудиторию и на.еб народ.
+1
срань
кал он и есть кал
Смута это вершина российского игростроя. Веха, можно сказать, непреодолимая планка качества. Убийца ведьмака 3. Подлинный мастхэв.
Только бюджетного. Так что российский игрострой выпускал и продолжает выпускать отличнейшие игры.