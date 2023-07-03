Авторы Sniper Elite 5 раскрыли содержание и дату выхода дополнения Kraken Awakes

Авторы Sniper Elite 5, новейшего сиквела приключенческого снайперского боевика от разработчика и издателя Rebellion, только что сообщили, что следующее дополнение Season Pass Two "Kraken Awakes" выйдет на этой неделе, 6 июля 2023 года. В нем будет представлен новый полностью автоматический пистолет, скин персонажа, скин оружия, еще одна бесплатная карта Deathmatch и новая миссия кампании.
Sniper Elite 5 доступна на PC, PlayStation и Xbox.
Главным событием сегодняшнего выпуска, безусловно, является предстоящая миссия кампании, поскольку эти миссии остаются жизненной силой серии. Rebellion сообщила, что антагонистом вновь станет Вогель, а игрокам предстоит управлять "огромным авианосцем". Это должно быть действительно захватывающее окружение для миссии
Фанатам также должна понравиться новая карта Deathmatch, которая расположена в заброшенном карьере. Деревенский, обветренный вид имеет много индивидуальности. А краткое знакомство с картой показывает, как разработчики тщательно продумали возвышенности и укрытия, чтобы отличить ее от некоторых привычных карт Call of Duty. Окружение также предлагает новый вид местности.
Тем не менее, похоже, что в игре все еще присутствует концентрация на ближнем бою. Строения выглядят широкими и плотными, что, возможно, побуждает игроков проникать внутрь с новым автоматическим пистолетом чаще, чем стрелять из снайперской винтовки.
А нах*я тогда "Deluxe Edition" у этой игры?! В который входит только SeasonPass One. Чё за бред начался в играх, когда в "крутое" издание тоже стали включать огрызки...
Сезон пасс же, а не голд или дефинитив эдишн. Куча игр есть уже с продажей сезонов на год. На пару лет с комментами опоздал.
Так там есть только Deluxe Edition. Пусть либо выкатывают сразу все издания, как к примеру сделал тот же Atomic Hearth и некоторые другие игры, либо пихают в Deluxe всё сразу, за такую цену то...
Deluxe - это не полное издание как бы. Что там тот же великий Атомик сделал? На второй год после релиза длс выпустил?
Ну это хорошие новости,прошел в этой игре все основные и все доп.миссии через турецкий гейпасс,ждёмс,отличное окончание серии.