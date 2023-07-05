Свежая порция скриншотов и дата старта 10-го сезона в SnowRunner ©

10-й сезон симулятора SnowRunner выйдет совсем скоро и обещает множество новых возможностей для игроков. Согласно официальному объявлению, релиз запланирован на 18 июля. Вместе с ним пользователи смогут насладиться двумя новыми локациями, грузовиками и интересными активностями. В дополнение к этому, разработчики представили новые скриншоты, чтобы показать некоторые из новых функций и улучшений.

Одной из главных особенностей 10-го сезона будет введение Британской Колумбии. Мы сможем исследовать две новые карты площадью 4 квадратных километра каждая, где нас ждет бездорожье, окруженное озерами, водопадами, лесопилками и фермами. Основной задачей станет восстановление электросети, пострадавшей от разрушительной бури. Игрокам предстоит доставлять генераторы и запчасти, устанавливать опоры ЛЭП, а также восстанавливать другие критические элементы инфраструктуры.

Для выполнения вышеупомянутых задач также будут доступны два новых грузовика. Первый из них - дорожный Mack Defense M917A3, только что выпущенный с конвейера. Второй - Kenworth 963 является большим и мощным грузовиком, способным справиться со любыми трудностями в работе.

Кроме того, как и в предыдущих сезонах, игроком станет доступен и бесплатный пропуск, включающий 10 новых косметических предметов, а также дополнительный модуль с подъемным краном. Важно подметить, что владельцы абонемента на 3 года получат свежий пропуск.