Сюжетная стратегическая игра Songs of Silence получила новый геймплейный трейлер ©

Компания Chimera Entertainment представила совершенно новый игровой трейлер своей грядущей сюжетной стратегии Songs of Silence. Здесь вы можете увидеть фрагменты эпических сражений, разнообразных фракций и чудесного мира, из которых состоит его кампания.

В Songs of Silence есть как одиночная кампания, так и конкурентные многопользовательские режимы. Это стратегическая игра с богатым сюжетом, действие которой разворачивается в двух разных фэнтезийных мирах, которым угрожает всепожирающая Тишина. Songs of Silence представляет собой свежее сочетание пошагового управления королевством, исследования и развития героев, контрастирующее с короткими и напряженными сражениями в реальном времени.

Дайте волю своим армиям в захватывающих битвах в реальном времени и поддержите их, применяя мощные боевые заклинания ваших героев. Доступно более 100 различных юнитов, поэтому вы можете настроить свою собственную армию под свои нужды. Обязательства решительны и целенаправленны, длятся всего около минуты.

Songs of Silence предлагает свежий взгляд на стратегические игры, в которых карты представляют собой уникальные действия, предоставляемые героями и локациями. У каждой фракции и героя свой стиль игры — как на стратегической карте, так и в бою. Выбирайте из сотен карт, начиная от ускорения роста ваших городов и заканчивая распространением пожирающей жизнь Тишины. Возможности почти безграничны.

В Songs of Silence также есть саундтрек от легендарного композитора Хитоши Сакимото, наиболее известного благодаря музыке к Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 12 и Valkyria Chronicles.