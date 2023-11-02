Новый трехмерный платформер Sonic Dream Team стал эксклюзивом Apple Arcade

Компания Sega совместно с Apple Arcade выпускает новую игру по франшизе Sonic. Игра под названием Sonic Dream Team будет выпущена эксклюзивно для Apple Arcade и появится в продаже 5 декабря. Sonic Dream Team присоединится к другим играм Sega, таким как Sonic Racing, Sonic Dash+, Samba de Amigo: Party-To-Go и Football Manager 2023 Touch на Apple Arcade.

Sonic Dream Team - это трехмерный платформер, в котором доктор Эггман обнаруживает древнее устройство, получившее название The Reverie. Это устройство способно воплощать мечты в реальном мире. Сонику предстоит сразиться с доктором Эггманом, спасая своих друзей и пытаясь остановить его коварные планы.

В игре шесть играбельных персонажей - Соник, Тейлз, Наклз, Эми Роуз, Крим и Руж. Каждый персонаж обладает одним из трех типов движения, причем каждый тип обладает уникальными способностями, открывающими различные возможности для исследования. В игре также представлены четыре боя с боссами, каждый из которых будет проходить по-разному в зависимости от выбранного типа передвижения.

В Sonic Dream Team также представлены новые миры Dream. Вместо того чтобы начинать игру в Green Hill Zone, Sonic Dream Team предлагает игрокам пройти 12 различных уровней, каждый из которых расположен в одном из четырех уникальных миров мечты.