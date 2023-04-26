По словам сценариста Sonic Frontiers, предстоящее сюжетное DLC будет "по-настоящему важным" ©

В этом году игроки Sonic Frontiers получат множество бесплатного контента. Первое обновление вышло в прошлом месяце, но до конца 2023 года планируется выпустить еще два.

Самым крупным из них станет обновление 3, в котором будут добавлены новые играбельные персонажи, а также новый сюжетный контент. Сценарист Sonic Frontiers Ян Флинн сообщил в Twitter, что он вернется к работе над сюжетной линией предстоящего DLC. Хотя Флинн не смог сообщить никаких конкретных подробностей о том, чего стоит ожидать, он сказал, что "DLC будет действительно важным".

Концовка Sonic Frontiers оставила некоторые интересные вопросы без ответа, и есть много путей по которым может пойти повествование DLC. Также будет интересно посмотреть, как управляются новые играбельные персонажи Наклз, Тейлз и Эми. Вполне возможно, что в DLC будут представлены все три персонажа, а разные главы позволят управлять каждым из них, как в Sonic Adventure 2. К сожалению, есть большая вероятность, что мы не увидим релиза третьей волны до конца года, осенью или зимой. А пока поклонникам Соника остается только терпеливо ждать!