Sonic Mania Plus протестировали на российском процессоре "Эльбрус-С"

Автор YouTube-канала Elbrus PC Play Максим Горшенин протестировал на российском процессоре «Эльбрус-8С» Sonic Mania Plus. Энтузиаст запустил игру на Linux в нативном режиме — исходники игры уже были скомпилированы под отечественный чип.

В видеодемонстрации можно увидеть, что никаких проблем с запуском игры нет — она работает быстро и без тормозов. В комментариях к ролику предположили, на руку сыграли также низкие системные требования платформера. Другие похвалили Горшенина, отметив, что демонстрация игровых возможностей российского процессора делает чип более привлекательным в глазах массового потребителя.