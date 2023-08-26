Новая демоверсия и трейлер Sovereign Syndicate - стимпанк-RPG для поклонников Disco Elysium и Arcanum

На яркой выставке gamescom студия Crimson Herring представила совершенно новую версию игры Sovereign Syndicate. Привезенная в немецкий город Кельн, она включает в себя содержимое недавно переработанной демоверсии, которая некоторое время назад уже появилась в Steam. Обновление стало результатом отзывов игроков, протестировавших демоверсию стимпанк-RPG.
Свежий трейлер, премьера которого состоялась на мероприятии, демонстрирует значительный прогресс, которого разработчики добились в своей игре за последние месяцы. Посмотреть видеоролик можно ниже.
Для тех, кто не следит за развитием Sovereign Syndicate, напомним, что последнее обновление внесло значительные изменения в геймплей, графику и пользовательский интерфейс.
Среди прочего, Crimson Herring сосредоточилась на улучшении системы набора уровней, улучшении освещения и переработке меню, чтобы сделать его более читабельным для игроков. С полным списком изменений можно ознакомиться по этой ссылке.
К сожалению, разработчики пока не назвали точную дату выхода Sovereign Syndicate. Пока же нам остается наслаждаться демоверсией игры, которую не без оснований считают духовной наследницей таких гигантов жанра, как Arcanum или Disco Elysium.
Крайне бюджетно, конечно. Впрочем, если атмосферой и сюжетом возьмёт, то мобыть что и выйдет.