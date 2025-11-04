"Спарта 2035" вышла из раннего доступа вместе с бесплатным DLC

В игру добавили завершение истории, новые миссии и бесплатное дополнение

Тактическая стратегия «Спарта 2035» вышла из раннего доступа 4 ноября. Студия Lipsar приурочила к релизу выход бесплатного сюжетного дополнения «Море пиратов». Также все желающие могут опробовать бесплатный пролог, рассчитанный на 5-6 часов геймплея.

В полную версию добавили завершающие главы сюжета. Игрокам предстоит финальная схватка с Дааматом, множество новых заданий и событий. Также в стратегии появились новые миссии, биомы, три фракции и переработанная метаигра.

С релизом игрокам доступны новые типы боевых заданий: антитеррористические операции, захват вражеских VIP, оборона ключевых объектов и совместные вылазки с союзниками. Сражения пройдут в различных локациях, включая густые джунгли, городской центр и укрепленные военные базы. Разработчики улучшили искусственный интеллект противников, обновили баланс экономики и расширили арсенал.

Дополнение «Море пиратов» посвящено борьбе с пиратами в Аденском заливе. DLC содержит фракцию пиратов Армады, свежие локации, персонажей и отдельный сюжет. «Спарта 2035» находилась в раннем доступе с февраля 2025 года.