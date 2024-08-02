Ветераны Respawn, Riot и Bungie представили тактический шутер Spectre Divide

Mountaintop Studios показала геймплей Spectre Divide — соревновательного тактического шутера. В нем будут сражаться две команды из трех игроков.

Главной особенностью Spectre Divide станет то, что каждый геймер будет управлять сразу двумя персонажами: но не одновременно, а переключаясь между ними. Всего в матче будет 6 игроков, которые управляют 12 героями.

Пользователи смогут настраивать внешний вид обоих персонажей перед стартом матча. Герои будут обладать уникальными способностями, которые можно получить из специальных наборов.

Уже 3 августа Mountaintop Studios проведет крупный стресс-тест серверов Spectre Divide. Геймеры могут принять в нем участие, оставив заявку на странице шутера в Steam. Дата полноценного релиза пока неизвестна.

Spectre Divide разрабатывает и издает Mountaintop Studios, в которую вошли бывшие сотрудники Respawn, Bungie и Riot Games. При создании они вдохновлялись Valorant и Counter-Strike. Ведущим консультантом шутера стал Майк Shroud Гржесик — один из популярных киберспортсменов.