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Spectre Divide 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика
2 1 оценка

Ветераны Respawn, Riot и Bungie представили тактический шутер Spectre Divide

Simple Jack

Mountaintop Studios показала геймплей Spectre Divide — соревновательного тактического шутера. В нем будут сражаться две команды из трех игроков.

Главной особенностью Spectre Divide станет то, что каждый геймер будет управлять сразу двумя персонажами: но не одновременно, а переключаясь между ними. Всего в матче будет 6 игроков, которые управляют 12 героями.

Пользователи смогут настраивать внешний вид обоих персонажей перед стартом матча. Герои будут обладать уникальными способностями, которые можно получить из специальных наборов.

Уже 3 августа Mountaintop Studios проведет крупный стресс-тест серверов Spectre Divide. Геймеры могут принять в нем участие, оставив заявку на странице шутера в Steam. Дата полноценного релиза пока неизвестна.

Spectre Divide разрабатывает и издает Mountaintop Studios, в которую вошли бывшие сотрудники Respawn, Bungie и Riot Games. При создании они вдохновлялись Valorant и Counter-Strike. Ведущим консультантом шутера стал Майк Shroud Гржесик — один из популярных киберспортсменов.

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-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
taotahu1992

Выглядит не впечатляюще

2
GrYnT101

кс аниме эдишен

2
Real Nigaz

Мертворождённые сессионные помои. Когда эти "ветераны" из всяких студий начнут уже игры делать, а не пытаться запилить свой очередной клон дестени , овервотч.

2
ДаДжи

все три компании мной лично неуважаемы за их больные левацкие взгляды,так что тут ультимейт.да и вообще,выглядит таким же мертворожденным как и конкорд

0