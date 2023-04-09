Баттлер в реальном времени Spellcraft получил альфа-версию в Steam ©

Независимый разработчик One More Game объявил, что Spellcraft, грядущий баттлер в реальном времени, вышел в Steam в рамках общедоступного альфа-тестирования, в которое можно будет играть с до 16 апреля.

В Spellcraft активно командуйте целой командой героев и обыгрывайте своих противников в новом типе стратегической игры: Battler в реальном времени. Выберите свой отряд из трех героев, чтобы вступить в битву, и откорректируйте свою стратегию, выбирая уникальные и мощные заклинания для каждого персонажа. Продемонстрируйте свое тактическое мастерство, активируя своевременные способности, нанося урон и нарушая самые продуманные планы противника.

Spellcraft, созданный разработчиками таких классических игр, как StarCraft, Diablo, Guild Wars, League of Legends и Magic: Arena, сочетает в себе элементы соревновательных многопользовательских онлайн-игр и тактических стратегий в доступном бесплатном пакете.