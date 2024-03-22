Представлен геймплейный трейлер ган-фу экшена Spine

Последний трейлер к игре Spine, показанный на выставке Future Games Show, позволяет взглянуть на изящные и кинематографичные бои этого киберпанковского экшена.

В грядущей игре от разработчика и издателя Nekki вам предстоит взять на себя роль рыжеволосой бунтарки и художницы Редлайн. Она живет в киберпанк-городе Тензор-Сити, который в ближайшем будущем окажется во власти безжалостного режима под управлением ИИ Тензор. К счастью, у нее есть высокотехнологичный имплантат позвоночника Spine, который помогает ей, когда ситуация становится жестокой. Вместе им предстоит сразиться с силами Тензора и других фракций, чтобы уничтожить систему и отомстить.

Что касается геймплея, то Spine находится под сильным влиянием боевиков — вспомните "Джона Уика" и "Матрицу" - где бой заключается в избиении врагов до потери сознания мощными ударами, пинками, выстрелами из пистолета и из дробовика.

Вам нужно будет научиться цепляться за разных врагов, чтобы сфокусировать свои атаки, уклоняться и маневрировать, чтобы не прерывать ход боя, а также использовать окружающую среду в своих интересах, применяя ее как укрытие или сбрасывая врагов с крыш.

Spine все еще находится в разработке, поэтому на данный момент дата релиза не определена, но она будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X. Если экшен с оружием фу вызвал у вас интерес, обязательно следите за Spine на Twitter и добавьте ее в список желаемого в Steam!