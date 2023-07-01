Пошаговая стратегическая настольная игра Spiritle для четырех игроков вышла на ПК и мобильных устройствах ©

Fabled Game, создатели популярной карточной игры в жанре roguelike Pirates Outlaws, сообщили, что их последняя пошаговая стратегическая цифровая настольная игра для четырех игроков, Spiritle, теперь доступна в Steam, Epic, Google Play и скоро появится в App Store

Играйте за одного из восьми духов, черпающих энергию из четырех элементов: природы, земли, воды и огня. У каждого духа есть свои уникальные способности и разные игровые механики для победы над противниками. Лагайрт, Дух Огня — энергичный молодой дух, обладающий силой Дракона. Обманчиво хрупкий, этот персонаж может быстро накапливать энергию, перемещаясь по доске, готовя разрушительные движения и превращаясь в дракона, который превращает противников в пепел.

В Spiritle игроки берут на себя роль воплощенного духа и сражаются с друзьями и врагами, чтобы вернуть себе место на Мировом Древе. В кроссплатформенной игре для 4 игроков Spiritle предлагает игрокам выбрать одного из 8 различных духов, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилями игры, и получить контроль над игровым полем.

Spiritle состоит из четырех Элементов, представленных Природой, Землей, Водой и Огнём, а также 4 Времен года, каждый из которых длится 3 месяца и содержит уникальные чары, которые влияют на стратегический выбор игроков, такой как изменение окружающей среды, выбор навыков персонажа или даже всего игрового поля.