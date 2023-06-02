Spiritle получила новый трейлер геймплея и первый трейлер персонажа, знакомящий с духом Синнохом, доблестным бойцом ©

Китайская независимая компания Fabled Game Studios, создатели популярной карточной игры в жанре roguelike Pirates Outlaws, сегодня представила первый геймплейный трейлер своей грядущей пошаговой стратегической цифровой настольной игры Spiritle для четырех игроков. Узнайте больше о механике и тактике, необходимых для победы, а затем посмотрите обзор нового персонажа, представляющего Сионнака, доблестного бойца, в первом из четырех видеороликов, демонстрирующих игровых духов в игре.

В Spiritle управляйте Духом одной из четырех стихий: Природы, Земли, Воды и Огня, пытаясь победить противников и вернуть себе место на Мировом Древе. Как только Душа падает с Мирового Древа, она воплощается в животное и становится духом леса, преданным своей стихии. Выбирайте из этого набора динамичных персонажей, каждый со своей стратегией и способностями для использования в игре. Выбрав Духа, его навыки и экипировав кольцо, разверните своего персонажа и перейдите на доску, чтобы открывать плитки и открывать новые земли. Если две одинаковые земли объединены в пару, игроки могут атаковать и получить преимущество над своими противниками. Spiritle легко подобрать, но трудно освоить — победа придет только к самому хитрому стратегу.

Бросьте вызов своим противникам в различных режимах, включая классическую битву, соревновательный режим подбора игроков, в котором нужно подниматься по званию; сезонный кооперативный режим для хаотичных действий 2 на 2; и пользовательский режим для частной игры с друзьями. Мировое Древо связано с сезонами, а сезон выпуска Земли представляет Древо Жестокости. С восемью персонажами Духов на выбор и четырьмя полнофункциональными сезонами для сражений, а также с пассивными способностями Мирового Древа каждого сезона, защитите игровое поле и станьте лучшим тактическим игроком.

Сионнах, Доблестный Боец, лиса и дух природы, посвятивший свою жизнь защите своей стихии. Легкий в освоении дух, Сионнах имеет два слота навыков, которые нужно заполнить из шести способностей. Игроки должны выбрать один из трех навыков в каждом слоте, чтобы сформировать разрушительную комбинацию, чтобы получить тактическое преимущество перед противниками. Используйте способности «Чутье» и «Уловка», чтобы открывать тайлы и соединять земли, а затем наносите удары по противоборствующим духам либо вперед, используя «Стойку», либо с некоторым уроном от умений, используя «Посев» и «Рассекающий удар».