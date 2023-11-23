Разработчик Spirittea считает, что Steam стал сложной платформой с точки зрения привлечения внимания к инди-играм

Не так давно No More Robots выпустил в продажу игру Spirittea для ПК, Nintendo Switch, Xbox и Game Pass, и судя по всему, ее дебют оказался весьма успешным: в первый же день она достигла очень хороших показателей и стала прибыльной. В течение первой недели объем выручки Spirittea составил 1 млн долларов, а число игроков на всех платформах достигло 150 тысяч. Полученная за первую неделю прибыль в 3 раза покрыла все расходы на разработку.
Разработчик на своем X-профиле отметил, что это был очень интересный релиз, особенно из-за того, "где игра была наиболее успешной". По его словам, как правило, игры лучше продаются в Steam, но, похоже, ситуация меняется.
В случае со Spirittea именно Steam оказался самой "слабой" платформой с точки зрения продаж: 80% выручки от игры пришлось на Xbox и Switch. По его мнению, причина в том, что Steam все больше привлекает ААА-издателей, что заставляет аудиторию гораздо более благосклонно относиться к крупным релизам.
Я думаю, что причина этого, по крайней мере отчасти, в том, как в последние годы развивался ассортимент Steam относительно консольных торговых площадок. Гораздо больше ААА-издателей стали выпускать свои игры в Steam, без необходимости выпускать их на других PC-платформах. В свою очередь, в Steam стало больше ААА-издателей, а значит, больше внимания уделяется крупным релизам и меньше - мелким. На консолях ситуация практически не изменилась. Более того, на Switch *меньше* ААА, поскольку Switch не может справиться с последними новинками класса ААА. Так что на старте Spirittea легко вошла в чарты бестселлеров на Switch и осталась там. То есть, в то время как продажи в Steam, естественно, начали падать, продажи на Switch остаются стабильными, поскольку люди больше узнают об игре благодаря спискам наиболее продаваемых игр.
По утверждению разработчика, уже на старте игра была доступна в Gaame Pass и пользовалась большим успехом там. По словам разработчика, игра не только заинтересовала многих игроков, но и многие решили купить игру, протестировав ее в сервисе.
Как всегда, в Xbox Game Pass оказался очень полезен для нас. Вообще-то Spirittea должна была выйти в 2022 году, но после заключения сделки с Game Pass мы решили: давайте сделаем ее еще больше и лучше, а потому отложили до 2023 года и добавили более 100 часов контента. За последнюю неделю в игру в Game Pass сыграли более 100 тысяч человек, и мы слышали, как многие говорили, что купили ее в Steam или на Switch после того, как сыграли в версию Game Pass. В общем, для нас все прошло просто замечательно.
Я так не думаю, здесь разработчик Spirittea просто ищет оправдания для своих неудач на ПК-платформе. Steam по-прежнему остается главным и самым доступным местом для инди-разработчиков, чтобы продвигать свои проекты. Да, там больше AAA-контента в последнее время, но у любого более-менее качественного инди-проекта всё равно есть шансы привлечь внимание, особенно если релиз совпадает с очередной распродажей. Возможно, просто игра Spirittea не оказалась настолько интересной или качественной, как надеялся разработчик. А вот на Switch или в Game Pass любая игра автоматически получает больше шансов, потому что там меньше конкуренции. Так что разработчику стоило лучше подумать о своём проекте, а не искать оправдания на мощностью конкурентов. Срываться с места в карьер любой может, главное - достойно его пробежать!
Стим это большая барахолка. Так просто интересные игры не найти.
Так просто только "Лошадь гоночной" предлагают, в остальном - да, надо перестать лениться и хоть что-то сделать.
Не соглашусь, для инди проектов слишком много вкладок, и так же рекомендация на всяких распродажах
Критикуешь - предлагай.
Поставьте галочку там где необходимо чтобы мы показали вам игры :
[] - убрать из выдачи ААА проекты.
[] - убрать из выдачи пиксельные проекты.
и окажется что игр то почти и не выходит )
Еще в 2015 разрабы предлагали Steam изменить алгоритмы и настроить социалку
Ничего удивительного. Алгоритмы Steam это адская машина продвижения ненужного тебе барахла, интересные игры таятся под слоями мусора созданного ради ачивок и легких денег. Кураторы не помогли, лаб тоже, агрессивные напоминания раздражают. Ну и выхлоп с карт, что раньше повышал продажи никакой
Это в каком именно чарте? В чарте UK, например, этой игры в топ 30 нет. В JP рейтинге загрузок тоже среди топ 15 не увидел.