Компания Nintendo официально сообщила о том, что дополнение Expansion Pass — Side Order для Splatoon 3 выйдет 22 февраля. В нем игрокам предстоит покорить вершины Шпиля Порядка и восстановить краски площади Инкополиса.

Испытайте себя в новой одиночной кампании «Боковой приказ!» В роли Агента 8 вы просыпаетесь и обнаруживаете, что площадь Инкополиса обесцвечена, а ее жители пропали без вести. Над городом нависает зловещий Шпиль Порядка. Заручившись поддержкой дрона, Агент 8 должен отбиваться от волн врагов этаж за этажом на пути к вершине Шпиля и открывать его секреты!