Splitgate: Arena Reloaded не смог вернуть интерес игроков после перезапуска

У шутера Splitgate продолжается затяжной кризис. Перезапуск под новым названием — Splitgate: Arena Reloaded — не принес 1047 Games ожидаемого эффекта: игра так и не смогла закрепиться и быстро потеряла остатки аудитории.

Проект, который когда-то называли «шутером, способным вернуть жанру былую славу», оказался в тяжелом положении ещё с релиза Splitgate 2. Игра стартовала летом слабо, вскоре столкнулась со скандалами вокруг агрессивной монетизации и спорного маркетинга, а затем была возвращена в стадию беты на фоне стремительного падения онлайна. За короткий срок студия также провела несколько волн сокращений.

17 декабря разработчики попытались перезапустить игру, полностью переосмыслив её позиционирование и выпустив Splitgate: Arena Reloaded. В первые дни после релиза на Steam проекту удалось привлечь чуть более двух тысяч игроков, однако интерес быстро сошёл на нет. Сейчас онлайн в игре исчисляется лишь несколькими сотнями человек.

Ситуация на стриминговых сервисах выглядит не лучше: на Twitch игру практически не смотрят, и текущие показатели несоизмеримы с былой популярностью Splitgate, когда число зрителей превышало сто тысяч. Хотя часть игроков в отзывах отмечает положительные изменения, общее настроение в сообществе сводится к мысли, что перезапуск оказался запоздалым.