S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20.11.2024
Экшен, Адвенчура, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 20 778 оценок

GSC Game World выпустили трейлер артбука

Глeб Глeб

GSC Game World совместно с Dark Horse выпустят артбук. Артбук выйдет 2 декабря, в ней будут представлены 224 страницы страницы с зарисовками и концепт артами.

Чтобы исследовать каждый уголок Зоны, нужно проникнуть в ее тайны и прочувствовать атмосферу опасности на себе — именно это оживает на страницах игры «Искусство S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», созданной совместно с издательством Dark Horse Books.
18
10
Аристов--Черный

Трейлер артбука...

9
K0t Felix

Позже будет артбук трейлера

3
Costollom K0t Felix
Позже будет артбук трейлера

1 кадр = 1 страница.

2
Destroited Costollom

даже это выглядит лучше чем тот высер который выдают за сралкер 2

3
shmops-pops

лучшая номинация в сфере лопаты амна на вентилятор! )) трейлер артбука , высер года!

5
perseus163

а полноценную игру, которую эти чешские собаки обещали, они не хотят выпустить?😡😡😡

5
Who am I really

А что они тебе лично что-то обещали ? примеры будут ?

6
SERGEY-SP

всё должно было быть в игре!По факту всё выпустили в виде арт бука)))Зачем в игре это всё делать ))Можно и арт бук продать))

3
Destroited

Лучше бы полноценную игру выпустили а не убогую альфа версию которую слепили на коленке за вечер.

2
Avtor-avtora

" - У тебя есть деньги!? "

" - нет круче, у меня есть фотография денег ))) "

😁😂😆

1