GSC Game World выпустили трейлер артбука

GSC Game World совместно с Dark Horse выпустят артбук. Артбук выйдет 2 декабря, в ней будут представлены 224 страницы страницы с зарисовками и концепт артами.
Чтобы исследовать каждый уголок Зоны, нужно проникнуть в ее тайны и прочувствовать атмосферу опасности на себе — именно это оживает на страницах игры «Искусство S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля», созданной совместно с издательством Dark Horse Books.
Трейлер артбука...
Позже будет артбук трейлера
1 кадр = 1 страница.
даже это выглядит лучше чем тот высер который выдают за сралкер 2
лучшая номинация в сфере лопаты амна на вентилятор! )) трейлер артбука , высер года!
а полноценную игру, которую эти чешские собаки обещали, они не хотят выпустить?😡😡😡
А что они тебе лично что-то обещали ? примеры будут ?
всё должно было быть в игре!По факту всё выпустили в виде арт бука)))Зачем в игре это всё делать ))Можно и арт бук продать))
Лучше бы полноценную игру выпустили а не убогую альфа версию которую слепили на коленке за вечер.
" - У тебя есть деньги!? "
" - нет круче, у меня есть фотография денег ))) "
😁😂😆