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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
8.4 3 640 оценок

Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 могут завезти в Россию параллельным импортом

Simple Jack
Новости

В России рассмотрят возможность завезти игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl параллельным импортом, если она будет выпускаться на физических носителях. Об этом RTVI рассказали в Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр).

«В настоящее время отсутствует какая-либо официальная информация, подтверждающая то, что игра будет иметь физическое издание. Более того, официальная дата релиза игры также еще не была объявлена. Как только мы будем располагать какой-либо официально подтвержденной информацией, мы сможем делать какие-либо предположения о том, будет ли игра импортироваться или нет. Если для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет официально подтверждено наличие физического издания, то будет рассмотрена возможность импорта игры в рамках параллельного импорта», — отметили в ассоциации.

Р.А.Д.И. Видеоигр — организация, созданная в 2023 году и объединяющая российских дистрибьютеров и ритейлеров видеоигра в России. Как сообщали в организации, главная ее цель — предоставление корректной информации о возрастном рейтинге и контенте в видеоиграх, а также защита интересов членов-участников в борьбе с черными продавцами на маркетплейсах.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица с открытым миром, над которой работает украинская компания GSC Game World для Microsoft Windows. Действие происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Предположительно, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может состояться в 2024 году на ПК и консолях Xbox.

Вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R. анонсировали еще в 2010 году, через три года после выхода первой части серии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Релиз планировался на 2012 год. Глава студии GSC Game World Сергей Григорович утверждал, что игра будет создана на собственном движке компании.

После 2012 года работа над игрой была приостановлена. Она возобновилась в 2018 году. Студия решила перейти на движок Unreal Engine 4.

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-35
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Wyzar

Не переживайте, она наверняка завезется параллельным торрентом

31
valera antonov

Прямым если уж быть точным)

7
Сунь хунь

Кому этот мусор от русофобов нужен?

19
Qwa7

Да, интересно, с чего им вообще быть русофобами. Ничего же не происходит ))

1
Pop Egor90

Либерасты во что-то играть должны!

0
saa0891
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 могут завезти в Россию параллельным импортом

Как вообще можно завести то чего нет.

9
TAPAKAH222

"ВестникиТогоСамогоСталкера" играют же в мусор от того, чего нет.)

-4
saa0891 TAPAKAH222

От недобилда до нормальной игры может пройти несколько лет при условии того что действительно будет идти нормальная разработка,а в случае с GSC спокойно и несколько десятков лет а то и вообще загнётся,как это уже было в их истории не один раз,Сталкер 2 должен был выйти ещё в 2012 году,это у них уже вторая попытка и они каждый раз продолжают обсираться и лгать.

1
TAPAKAH222 saa0891

И что? Как отменяет лицемерие ждунов?

-1
saa0891 TAPAKAH222

При чём тут какие то ждуны когда речь про то что игры нет соответственно завозить нечего.

1
TRADS80

И не будет.

0
iDominion

Нахой это г не нужно

8
Никому ничего

Международная корпорация Торрент доставит игру и без всяких там Р.А.Д.И. Не думаю, что кто то после всего произошедшего рискнет платить деньги за "эффект шредингера" (игра одновременно есть и в то же время ее нет).

7
valera antonov

Демо уже есть

0
luVol

На таможне это уничтожать по прибытию кто будет завозить

4
Wolfenstein

на fdd дискетах 3,5

2
JohnTornton

надеюсь посадят того, кто завезёт это

2
Кей Овальд

Максимум этой игры - торренты.

2
FlyRazer

Искренне надеюсь, что наши соотечественники не станут прямо или в обход поддерживать GSC рублём.

2
TAPAKAH222

Это почему?

0
QD19

Из-за русофобии в игре передумают)

1
in the void

не нужон

1
warp 37

В два раза дороже, чем за Западе? Как будто кто-то регион в РФ ещё не сменил.

1
askazanov

Её уже завезли без всякого "импорта" ))))))

0
Pit Lord

И даром не нужна

0
Аристов--Черный
возможность завезти игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl параллельным импортом, если она будет выпускаться на физических носителях.

По "Договору о хранении и утилизации отходов производства"?:))))

0
PuserG

Поддерживать русофобский продукт - желать себе и своему народу смерти.

0
VELENA-RU

В этот момент в офисе GCS начался сущий кошмар

-1
TAPAKAH222

Игра будет без защиты в GOG. Вы сможете её просто скачать, а эти "импортеры" ещё и записать на флешку.

-3
Twitch Stream Moments

Я её купил ещё в 19 году мне это не грозит лижб не жалеть об этом

-7
saa0891

Сочувствую.

5