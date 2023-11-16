Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 могут завезти в Россию параллельным импортом

В России рассмотрят возможность завезти игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl параллельным импортом, если она будет выпускаться на физических носителях. Об этом RTVI рассказали в Русской ассоциации дистрибьютеров и импортеров видеоигр (Р.А.Д.И. Видеоигр).
«В настоящее время отсутствует какая-либо официальная информация, подтверждающая то, что игра будет иметь физическое издание. Более того, официальная дата релиза игры также еще не была объявлена. Как только мы будем располагать какой-либо официально подтвержденной информацией, мы сможем делать какие-либо предположения о том, будет ли игра импортироваться или нет. Если для игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl будет официально подтверждено наличие физического издания, то будет рассмотрена возможность импорта игры в рамках параллельного импорта», — отметили в ассоциации.
Р.А.Д.И. Видеоигр — организация, созданная в 2023 году и объединяющая российских дистрибьютеров и ритейлеров видеоигра в России. Как сообщали в организации, главная ее цель — предоставление корректной информации о возрастном рейтинге и контенте в видеоиграх, а также защита интересов членов-участников в борьбе с черными продавцами на маркетплейсах.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — шутер от первого лица с открытым миром, над которой работает украинская компания GSC Game World для Microsoft Windows. Действие происходит в постапокалиптической зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Предположительно, релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может состояться в 2024 году на ПК и консолях Xbox.
Вторую часть игры S.T.A.L.K.E.R. анонсировали еще в 2010 году, через три года после выхода первой части серии «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля». Релиз планировался на 2012 год. Глава студии GSC Game World Сергей Григорович утверждал, что игра будет создана на собственном движке компании.
После 2012 года работа над игрой была приостановлена. Она возобновилась в 2018 году. Студия решила перейти на движок Unreal Engine 4.
Не переживайте, она наверняка завезется параллельным торрентом
Прямым если уж быть точным)
Кому этот мусор от русофобов нужен?
Да, интересно, с чего им вообще быть русофобами. Ничего же не происходит ))
Либерасты во что-то играть должны!
Как вообще можно завести то чего нет.
"ВестникиТогоСамогоСталкера" играют же в мусор от того, чего нет.)
От недобилда до нормальной игры может пройти несколько лет при условии того что действительно будет идти нормальная разработка,а в случае с GSC спокойно и несколько десятков лет а то и вообще загнётся,как это уже было в их истории не один раз,Сталкер 2 должен был выйти ещё в 2012 году,это у них уже вторая попытка и они каждый раз продолжают обсираться и лгать.
И что? Как отменяет лицемерие ждунов?
При чём тут какие то ждуны когда речь про то что игры нет соответственно завозить нечего.
И не будет.
Нахой это г не нужно
Международная корпорация Торрент доставит игру и без всяких там Р.А.Д.И. Не думаю, что кто то после всего произошедшего рискнет платить деньги за "эффект шредингера" (игра одновременно есть и в то же время ее нет).
Демо уже есть
На таможне это уничтожать по прибытию кто будет завозить
на fdd дискетах 3,5
надеюсь посадят того, кто завезёт это
Максимум этой игры - торренты.
Искренне надеюсь, что наши соотечественники не станут прямо или в обход поддерживать GSC рублём.
Это почему?
Из-за русофобии в игре передумают)
не нужон
В два раза дороже, чем за Западе? Как будто кто-то регион в РФ ещё не сменил.
Её уже завезли без всякого "импорта" ))))))
И даром не нужна
По "Договору о хранении и утилизации отходов производства"?:))))
Поддерживать русофобский продукт - желать себе и своему народу смерти.
В этот момент в офисе GCS начался сущий кошмар
Игра будет без защиты в GOG. Вы сможете её просто скачать, а эти "импортеры" ещё и записать на флешку.
Я её купил ещё в 19 году мне это не грозит лижб не жалеть об этом
Сочувствую.