S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предложит режим производительности 60FPS на Xbox Series X 

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - один из самых ожидаемых шутеров от первого лица 2024 года. GSC Game World запланировала выход игры на 1 квартал 2024 года, поэтому большая часть работы над ней уже завершена.
Сейчас студия сосредоточена на полировке игры и обеспечении ее выпуска в качестве законченного продукта. Во время недавнего интервью студия подтвердила это внимание и заявила о наличии режима производительности 60FPS для Xbox Series X.
В интервью Gamersky разработчиков спросили о предполагаемой производительности Stalker 2: Heart of Chornobyl на Xbox Series X. Студия сказала:
У консоли XSX будет два режима - производительность и качество.
Разработчик также подтвердил, что на данный момент целью является 60FPS, исключив возможность появления режимов с еще более высокой частотой кадров, например 120FPS.
Поскольку вопрос был задан именно о производительности Xbox Series X, остается неизвестным, будет ли режим производительности в Xbox Series S. Недавние игры, такие как Alan Wake 2, показали, что студии готовы пропустить режим 60FPS на этой консоли, ссылаясь на слабое аппаратное обеспечение как на ограничение.
Поскольку игра все еще находится в разработке, GSC Game World не смогла подтвердить точное разрешение для режима качества или производительности.
Когда GSC Game World спросили, уложится ли она в Q1 2024, она ответила, что финальная полировка всегда может занять больше времени, чем ожидалось.
Поэтому, хотя разработчик и надеется уложиться в это время, неизвестно, что может произойти.
Забыли дописать : "Когда нибудь..." )))))
А дату выхода оно предложить не хочет?
А зачем, майки крутятся, лавеха мутится. Может к концу 2024 в забаованном состоянии.
На ПК я так понимаю 30 фпс будет зоной комфорта?
Перенос очередной они предложат помоему
*если выйдет
Как трейлер на ютубе он мб и поддежит 30-60фпс на боксе, а игра то будет?
В феврале вроде выходит. Купил еще в турецком акке по дешевке за 1500 летом, сейчас вообще 6к стоит, если по итогу игра затянется, то надо будет делать возврат. Вернется же 1500, а не 6к? Плюс я еще в КЗ переехал. Может кто то делал возвраты, когда цена повышалась/менялся регион?
Они предложат, но коробка не сможет.