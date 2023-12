S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одной из лучших игр 2023 года по мнению Windows Central

Портал Windows Central опубликовал свой список лучших игр 2023 года, выделив по одной игре в каждой из категорий.

Лучшая игра для Xbox: Hi-Fi Rush

Лучшая игра для ПК: Baldur’s Gate III

Лучшая инди-игра: Dredge

Самая ожидаемая игра: Frostpunk 2

Лучшее дополнение: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Лучшая поддержка: Halo Infinite

Лучший сюжет: Baldurʼs Gate 3

Лучшая игра в Game Pass: Lies of P

Лучшая графика: Alan Wake 2

Лучший звук и музыка: Hi-Fi Rush

Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В свою очередь, другие издания также подвели итоги 2023 года. Портал Eurogamer представил список из 50 интересных игр, а также назвал игру года - головоломку от автора Limbo и Inside. В то время как большинство СМИ называли игрой года The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, портал Kotaku решил выдвинуть лидером ушедшего года игру Alan Wake 2.