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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 739 оценок

S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одной из лучших игр 2023 года по мнению Windows Central

Simple Jack
Новости

Портал Windows Central опубликовал свой список лучших игр 2023 года, выделив по одной игре в каждой из категорий.

  • Лучшая игра для Xbox: Hi-Fi Rush
  • Лучшая игра для ПК: Baldur’s Gate III
  • Лучшая инди-игра: Dredge
  • Самая ожидаемая игра: Frostpunk 2
  • Лучшее дополнение: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Лучшая поддержка: Halo Infinite
  • Лучший сюжет: Baldurʼs Gate 3
  • Лучшая игра в Game Pass: Lies of P
  • Лучшая графика: Alan Wake 2
  • Лучший звук и музыка: Hi-Fi Rush
  • Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В свою очередь, другие издания также подвели итоги 2023 года. Портал Eurogamer представил список из 50 интересных игр, а также назвал игру года - головоломку от автора Limbo и Inside. В то время как большинство СМИ называли игрой года The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, портал Kotaku решил выдвинуть лидером ушедшего года игру Alan Wake 2.

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-41
37
Комментарии: 37
Ваш комментарий
Alex Row

Когда назвали Выдающиеся достижения в разработке игр, в маршрутке начался сущий кошмар.

18
Сергей8725

Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Это как?)) Типа как черная русалочка? И той серии?))

8
saksnboom

и какие именно достижения-то?

7
Alex40001

регенерация геймплея? умышленном поджоге офиса?

8
ZAUSA

https://www.windowscentral.com/gaming/windows-central-game-awards-2023

0
Goodvini

Тссс, ни кто не знает, игру еще ни кто не видел. (Наверное достижения в стиме))

0
Bassota277
7
WittyOrvilleton
STALKER 2 стала одной из лучших игр 2023 года
Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
6
Никита Дроздоvv
Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Какие достижения? Кто что то перепутал?

5
ZAUSA

Создают игру несмотря на друдности (пожар и сами знаете что).

-2
Unicorling ZAUSA

Вот именно что дурости а не трудности

1
Никита Дроздоvv ZAUSA

Не, ну это конечно может вызывает уважение, но вот засовывать игру в список лучших игр этого года, когда она еще даже не вышла, когда игру еще особо не кто не видел, это уже вообще уже не в какие ворота. Если она там только потому, что ее делают в такие времена, то это бред как минимум.

0
ZAUSA Никита Дроздоvv

Там же есть "Самая ожидаемая игра". Она тоже не вышла.

0
OculusMortem

Пора повсеместно принимать за правило обоснование оценок и критерий за места в номинациях, а подобные выкиды без обоснования считать попросту неликвидными.

3
ZAUSA

Я бы не стал указывать тут причины, так как это уже ближе к политике будет.

https://www.windowscentral.com/gaming/windows-central-game-awards-2023

-1
mongol312

не, а че такого? Ну значит, пашут ребятки, все хорошо, работа идет стахановскими темпами, релиз уже скоро - что не так? А, что еще не вышла, а ей уже награды дают? -Ну, это другое, а вам понимать и не надо.

3
askazanov

Мда, слов нет, только смех))))))

3
Кей Овальд

Это как премия мира или нобелевка по литературе - последние лет 30 только Кринж сплошной и исключительно о политике.

3
B e s i k

"STALKER 2 стала одной из лучших игр 2023 года по мнению Windows Central "

Который ещё даже не вышл.Просто бред полнейший !

2
muxamor2011

чушь кака то. все знают что rdr 4 это лучшая игра 2023.

1
mongol312

3?

0
muxamor2011 mongol312

3 была лучшей в 1978.

0
mongol312 muxamor2011

2? Я просто не успеваю за твоим полетом мысли, извини.

0
Altered

Как она могла стать лучшей игрой 2023, если она еще не вышла и точно в 2023 не выйдет? Эти статьи одни ****** пишут?

1
Nick1906

Кроме глюченного техно-билда нет ничего, как и самой игры. ИГРА НЕ ВЫЙДЕТ, её не существует в играбельном виде. В сказки проституток верят только наивные прыщавые школьники.

1
Cause And Effect
0
hpi

Ну это точно перегибают по полной.

0
SwiftEmilyan

Как так если она даже не вышла

0
kolinmah

Так она вышла что ли уже?)

0
Rorschach93

не выйдя в релиз

0
Sigaretro

Заголовок по типу - Горлум самый умный персонаж их всех когда либо созданных, Полиграф Шариков самый обаятельный негодяй из всех книжных негодяев, Тодд Говард самый умный и честный челик в центурии. БРЕД полнейший. Журнашлюхи уже заранее разминают языки для майкросовтовских попцов..

0
-zotik-
0
Cause And Effect
-1
mongol312

хо.лы(это в правилах ПГ) есть? это правильная картина Припяти и окрестностей?

0
Hog2012

Если это реальная карта, то ЛОР всех предыдущих игр (и не только их, но книг) пойдет по одному месту.

Радар это не Дуга, почему-то. Да и как он от туда будет закрывать путь к Припяти и ЧАЭС?

Затон улетел дальше Кардона, хотя раньше был у Припяти.

И т.д и т.п. жесть короче говоря.

0
Никита Дроздоvv Hog2012

еще тысячу раз может всё измениться

0
DanilFreeze225

ура хоть что то игра получила

-2