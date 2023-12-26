S.T.A.L.K.E.R. 2 стала одной из лучших игр 2023 года по мнению Windows Central

Портал Windows Central опубликовал свой список лучших игр 2023 года, выделив по одной игре в каждой из категорий.
- Лучшая игра для Xbox: Hi-Fi Rush
- Лучшая игра для ПК: Baldur’s Gate III
- Лучшая инди-игра: Dredge
- Самая ожидаемая игра: Frostpunk 2
- Лучшее дополнение: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Лучшая поддержка: Halo Infinite
- Лучший сюжет: Baldurʼs Gate 3
- Лучшая игра в Game Pass: Lies of P
- Лучшая графика: Alan Wake 2
- Лучший звук и музыка: Hi-Fi Rush
- Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
В свою очередь, другие издания также подвели итоги 2023 года. Портал Eurogamer представил список из 50 интересных игр, а также назвал игру года - головоломку от автора Limbo и Inside. В то время как большинство СМИ называли игрой года The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, портал Kotaku решил выдвинуть лидером ушедшего года игру Alan Wake 2.
Когда назвали Выдающиеся достижения в разработке игр, в маршрутке начался сущий кошмар.
Выдающиеся достижения в разработке игр: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Это как?)) Типа как черная русалочка? И той серии?))
и какие именно достижения-то?
регенерация геймплея? умышленном поджоге офиса?
https://www.windowscentral.com/gaming/windows-central-game-awards-2023
Тссс, ни кто не знает, игру еще ни кто не видел. (Наверное достижения в стиме))
Какие достижения? Кто что то перепутал?
Создают игру несмотря на друдности (пожар и сами знаете что).
Вот именно что дурости а не трудности
Не, ну это конечно может вызывает уважение, но вот засовывать игру в список лучших игр этого года, когда она еще даже не вышла, когда игру еще особо не кто не видел, это уже вообще уже не в какие ворота. Если она там только потому, что ее делают в такие времена, то это бред как минимум.
Там же есть "Самая ожидаемая игра". Она тоже не вышла.
Пора повсеместно принимать за правило обоснование оценок и критерий за места в номинациях, а подобные выкиды без обоснования считать попросту неликвидными.
Я бы не стал указывать тут причины, так как это уже ближе к политике будет.
https://www.windowscentral.com/gaming/windows-central-game-awards-2023
не, а че такого? Ну значит, пашут ребятки, все хорошо, работа идет стахановскими темпами, релиз уже скоро - что не так? А, что еще не вышла, а ей уже награды дают? -Ну, это другое, а вам понимать и не надо.
Мда, слов нет, только смех))))))
Это как премия мира или нобелевка по литературе - последние лет 30 только Кринж сплошной и исключительно о политике.
"STALKER 2 стала одной из лучших игр 2023 года по мнению Windows Central "
Который ещё даже не вышл.Просто бред полнейший !
чушь кака то. все знают что rdr 4 это лучшая игра 2023.
3?
3 была лучшей в 1978.
2? Я просто не успеваю за твоим полетом мысли, извини.
Как она могла стать лучшей игрой 2023, если она еще не вышла и точно в 2023 не выйдет? Эти статьи одни ****** пишут?
Кроме глюченного техно-билда нет ничего, как и самой игры. ИГРА НЕ ВЫЙДЕТ, её не существует в играбельном виде. В сказки проституток верят только наивные прыщавые школьники.
Ну это точно перегибают по полной.
Как так если она даже не вышла
Так она вышла что ли уже?)
не выйдя в релиз
Заголовок по типу - Горлум самый умный персонаж их всех когда либо созданных, Полиграф Шариков самый обаятельный негодяй из всех книжных негодяев, Тодд Говард самый умный и честный челик в центурии. БРЕД полнейший. Журнашлюхи уже заранее разминают языки для майкросовтовских попцов..
хо.лы(это в правилах ПГ) есть? это правильная картина Припяти и окрестностей?
Если это реальная карта, то ЛОР всех предыдущих игр (и не только их, но книг) пойдет по одному месту.
Радар это не Дуга, почему-то. Да и как он от туда будет закрывать путь к Припяти и ЧАЭС?
Затон улетел дальше Кардона, хотя раньше был у Припяти.
И т.д и т.п. жесть короче говоря.
еще тысячу раз может всё измениться
ура хоть что то игра получила