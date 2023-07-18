Скриншоты лаборатории Кайманова из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2

Сообщество «Вестник Того Самого «Сталкера» опубликовало скриншоты лаборатории Кайманова из утекшего билда S.T.A.L.K.E.R. 2. Хижина создателя Выжигателя мозгов находится в заболоченной местности Корогодского Леса, куда практически не ступала нога сталкеров.

Рядом с лабораторией бегает псевдособака, которую Кайманов уже давно приручил. Под землей есть небольшой подвал, где ученый ставит эксперименты на мутантах.

«Кайманов со временем оборудовал это место своим изобретением, которое генерирует пси-излучение и играет роль маскировки. Поэтому, даже если какой-то путник доберется, то вряд ли он что-либо увидит. Скорее, получит сильную дозу пси-излучения и превратится в зомби», — отмечено в описании локации.

S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается в 2023 году на PC и Xbox Series. Одновременно с релизом игра попадет в Game Pass.