на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 2023 г.
8.5 3 484 оценки

Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесут - игра выйдет в следующем году

Simple Jack
Новости

Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до конца 2023 года. Однако разработчики шутера могут перенести релиз игр на первую половину следующего года — 16 февраля 2024 года.

Намек на возможный перенос S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли в анонсе прямой трансляции на YouTube-канале TheWolfstalker2. В счетчике с обратным отсчетом указано именно 16 февраля 2024 года.

Источник  
-10
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Никому ничего

Слух: студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

15
Aellie
12
antonborisov198

А чё, кто-то сомневался?)

10
AndruhaGruz
9
0ncnjqybr

Никогда такого не было и вот опять.

3
PobedinskiY095

в смысле 24? Жду не раньше 34!

3
CRYOSHADE
1
Abarmot90

Надеялся на выход не раньше 25г.

0
0ncnjqybr

А я с 14 года перестал ждать.

-1
Wing42

Это было весьма очевидно, работы то непочатый край.

0
vekros

Я конечно понимаю, что выход свалкера в ближайшие года - это просто смех. Но использовать для этого "старт" стрима мужичка который просто сидит и играет в сталкер рассказывая о его модификациях - это "да вы угораете что ли, какую психушку?"

0
warp 37

И почему я не удивлён?

0
Дмитрий Геннадьевич
0
AlexFullBeast
Намек на возможный перенос S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли в анонсе прямой трансляции на YouTube-канале TheWolfstalker2. В счетчике с обратным отсчетом указано именно 16 февраля 2024 года.

Серьезно? А кто этот TheWolfstalker2, чтобы даты на его видео что-то да значили?

-1
Grindest
А кто этот TheWolfstalker2

Да там один терпила. ГСК его выкинули из братства, а он всё равно верен им был как собачонка, не понимая что им плевать на русского.

-2
Famiclone

Какая неожиданность (нет)

Они не смогли самостоятельно выпустить первую игру, не смогут и эту. Зато предзаказы в стиме они открыли оперативно и без переносов

-1
Trevor

в печь

-1
Анна Кранцове

Надо было назвать игру Ждалкер дождись меня 2

-1
AlexVurhis

Наташа, отмена, неси ключи!!!!

-2
BrokVud

Кто поверит в этот бред? Уверен, если перенос и будет, то только на более раннюю дату!

-5