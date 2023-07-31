Слух: S.T.A.L.K.E.R. 2 вновь перенесут - игра выйдет в следующем году

Студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl до конца 2023 года. Однако разработчики шутера могут перенести релиз игр на первую половину следующего года — 16 февраля 2024 года.
Намек на возможный перенос S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нашли в анонсе прямой трансляции на YouTube-канале TheWolfstalker2. В счетчике с обратным отсчетом указано именно 16 февраля 2024 года.
Слух: студия GSC Game World планирует выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
А чё, кто-то сомневался?)
Никогда такого не было и вот опять.
в смысле 24? Жду не раньше 34!
Надеялся на выход не раньше 25г.
А я с 14 года перестал ждать.
Это было весьма очевидно, работы то непочатый край.
Я конечно понимаю, что выход свалкера в ближайшие года - это просто смех. Но использовать для этого "старт" стрима мужичка который просто сидит и играет в сталкер рассказывая о его модификациях - это "да вы угораете что ли, какую психушку?"
И почему я не удивлён?
Серьезно? А кто этот TheWolfstalker2, чтобы даты на его видео что-то да значили?
Да там один терпила. ГСК его выкинули из братства, а он всё равно верен им был как собачонка, не понимая что им плевать на русского.
Какая неожиданность (нет)
Они не смогли самостоятельно выпустить первую игру, не смогут и эту. Зато предзаказы в стиме они открыли оперативно и без переносов
в печь
Надо было назвать игру Ждалкер дождись меня 2
Наташа, отмена, неси ключи!!!!
Кто поверит в этот бред? Уверен, если перенос и будет, то только на более раннюю дату!