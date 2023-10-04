STALKER 2 появится на выставке PGA 2023 в Польше

В ходе gamescom 2023 был представлен новый геймплей STALKER 2, тогда же было объявлено, что грядущий продукт студии GSC Game World дебютирует не раньше 2024 года. Тем временем стало известно, что буквально через несколько дней игру смогут протестировать геймеры из Польши. Об этом сообщила Xbox Poland, что наверняка порадует всех поклонников постапокалипсиса, которые соберутся на PGA 2023.
На профиле Xbox Poland ( ранее Twitter) было опубликовано сообщение о том, что STALKER 2 появится в играбельном виде на выставке PGA 2023. Посетители выставки смогут не только протестировать упомянутую игру, но и пообщаться о ней с разработчиками из GSC Game World. Стенд Xbox Poland будет расположен в павильоне 7A.
Мы знаем, как сильно вы ждете S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Именно поэтому мы приглашаем вас на наш стенд в Poznan Game Arena, где вы первыми в Польше сможете протестировать игру и познакомиться с ее разработчиками. Поверьте, это того стоит.
Выставка PGA 2023 пройдет в ближайшие выходные (6-8 октября 2023 г.) в Познаньском международном выставочном комплексе.
В заключение стоит напомнить, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S. Ее релиз ожидается в первом квартале 2024 года. Но о том, когда именно состоится релиз, пока ничего не известно.
Удачи.
Им удача понадобится, это уж точно, ахахаха
Опять в нулину даунгрейженный багованный билд притащат.
Где ж ещё-то. Смешно даже.
Ога, я скорее поверю, что Гражданин выйдет раньше (никогда), чем новый Ждалкер
Наверное будет тот же трейлер + та же демка, что и на геймском, только немного улучшенная. Они же должны сделать работу над ошибками
Вроде всё идёт по плану, как с 1й частью. Максимально высасывают бабло, при этом ничего не делая. И крупная студия, сейчас это Майкрософт, потом сами игру дотянут до релиза хоть как-то.
Вэр Элс зэй кен ду зис щит.....джаст ин поланд...бикоз щит ит щит)))
Ой сколько троллей в чате, ужас. Откуда расплодились?
удачи украинским разработчикам
Ждём лучшую игру 2024 года. Главное, чтобы с оптимизацией не подвели.
Судя по "инсайдам" там политоты будет, ой вей. Хотя хотелось бы чего то образца 2007.
К сожалению, да. GSC решили пиариться на весьма сомнительном хайпе.
ведь это то что происходит сейчас и происходило раньше - странно, да?
Где? Хайп вокруг этой темы создают не они.
При чем тут игра?)
главное не зафейлить, шанс срубить и денех и славы просто огромный у данного проекта
У них нет шансов без аудитории, которую они послали. Это для нас данная подделка по каким-то причинам это культовая игра, для иностранцев это малоинтересный проект категории Б
если сравнивать первую часть с тем что выходит сейчас это один из шедевров индустрии… с аудиторией или без внимания к тому региону огромное в том числе и за рубежом поэтому я об этом и говорю, что сделав качественный продукт получить можно в разы больше чем от первой тк в это сыграют все учитывая что практически нет ничего достойного и то что в новостях… аудитория которую послали также сыграет рано или поздно так уж устроен мир
Они уже срубили денег с Микрософт и дурную славу тоже обрели.
Ты первую часть сравниваешь с чем? Ты уже играл во вторую игру? Расскажи про геймплей, сюжет, персонажей. Мне просто интересно, чем руководствуется человек, который сравнивает вышедшую игру с недоделком без точной даты релиза
я первую часть соавнивую с трешокалом который каждый день выходит а из нормального джва проекта в год максимум… я достаточно профессионален чтобы уж на столько бредовые вещи не писать, читай внимательней и не додумывай того чего неть
Игра каловая будет, как и первая часть. Кусог багованного кода с атмосфЭрой обоссаного совка.