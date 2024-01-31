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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 851 оценка

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет более 40 часов контента, официальная поддержка модов, симуляция жизни NPC и многое другое

Gutsz
Новости

В начале 2024 года разработчики из студии GSC Game World в очередной раз сообщили о переносе даты выхода долгожданного продолжения S.T.A.L.K.E.R. Шутер нуждается в дополнительном улучшении баланса и оптимизации, ведь игра получилась действительно масштабной. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl неоднократно заявляли об амбициозности своего проекта, а теперь это подтвердили тестировщики и сообщество геймеров, которым удалось ознакомиться с последней актуальной сборкой игры.

По данным инсайдеров, на прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2 уйдет порядка 40 часов, как и заявляли в GSC Game World ранее. В это время входит как сюжетная кампания, так и дополнительная активность. При этом в шутере можно потратить ещё больше времени - в нём достаточно побочных занятий. Как сообщается, в игре будет несколько концовок, которые будут действительно отличаться друг от друга. Также присутствуют финалы с небольшими отличиями.

Ключевой особенностью S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна стать продуманная механика A-Life 2.0, которая отвечает за реалистичную симуляцию персонажей, монстров и событий. Многие NPC могут быть связаны между собой и будут реагировать не только на действия игрока, но также на то, что происходит вокруг них. Если верить словам тестеров, до реализма в духе GTA эта система явно не дотягивает, но в игре все равно создается атмосфера реальной жизни в постапокалипсисе.

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 также подтверждена официальная поддержка модификаций, которая может появиться в игре уже после официального релиза вместе с многопользовательским режимом. Выход игры запланирован на 5 сентября 2024 года для ПК и консолей Xbox.

-17
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Петр Стрельцов

В игре будет 40 концовок и 12-ть часов геймплэя, чемодан багов, 25 FPS, два слоя денувы и клоунского пафоса...

17
FlowingNekton

Я бы не ставил верить укр, они брещут как нефиг делать, наобещают в 3 короба

-1
agula98

Ага и ещё в каждый дом можно будет зайти и деревья будут расти в реальном времени

15
Sweety_Mustard

а еще - там можно будет грабить КОРОВАНЫ! ;D

2
Zlobin_Evgeny

Но это все мы не увидим в 24 году

8
Mark500

А ведь первоначально обещали выпустить в апреле 2022 года!

8
BriskVarian

По любому сказали 1 апреля 2022

0
Павел32ру

Декабрь 21 года, изначально вообще в этот промежуток поставили дату выхода

А после, скинули на апрель, "типа немного дошлифовать"

1
Brotans Pelmenovich

"Официальная поддержка модов" сказали те кто кидают страйки на каждое фанатское детище

8
Wyzar

"официальная поддержка модов" - на каждый из которых прилетят авторские права =)

5
h1fter

А что в гта была такая уж реалистичная система жизни персонажей?они же просто кругами ходили😀

сказали бы что до уровня RDR2 не дотягивает

Спойлер

а будет как в Postal 2

Спойлер
2
Mokou

Тоже не понял при чём тут гта, там и не было системы жизни, до чего там дотягивать. Ладно бы про рдр2 сказали.

2
Rograx

Ого, додумались взять готовые моды и адаптировать под свою игру?

1
MythicalTiernan

Самое смешное в этой истории, что найдется много упоротышей, кто будет пытаться в это играть на релизе и параллельно ныть тут про баги и , а не через пол года после десятка патчей!

1
evil_capcha

Интересно что будет в итоге

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Да мы ведь все прекрасно понимаем, что будет в итоге :D

0
evil_capcha CAN I HABE PIZZA PLS

Понимаем) просто интерересно что в итоге)

-1
Scorpion_GamePlay

Обещания

1
askazanov

И в конце надо было добавить - "когда-нибудь" ))))) а не типа, точную дату

1
SGate

В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет более двух сталкеров и артефакты.

Лично от инсайдера слышал.

1
Valend

Графические артефакты?)

1
SGate Valend
3
saa0891

Самое удивительное что нормальный геймплей с нпс,мутантами и прочей демонстрации механик.так до сих пор и не показали это при том что игра должна была выйти ещё два года назад,уже 5 раз переносили,даже Поляки которые со своим киберпанком обосрались выкладывали тонны материала и роликов по игре в отличии от этих пустобрёхов на которых клейма не где ставить.А как у них разорвало пердак когда выкладывали так сказать их "работу" из утекшего билда,это вообще угар.

1
MrGamerDad

Понятно, будет всё, что уже сделали в модах еще 10 лет назад

0
Pixel_l
0
Lvinomord

Ну если будет как в том же ЗП,где можно было неделями на Затоне шляться,то будет круто.

0
Garris1304

Неделями в зп на затоне шляться? ты в слоу мо играл что ли? Вся игра за вечер проходится.

0
Lvinomord Garris1304

Мне не интересно просто пробежать и всё.Гораздо интереснее по атмосфере круги по локациям наворачивать.

0
ChromeDisaster

Но для начала будет очередной перенос

0
Аdptus Mehaikus

очередные кулстори от GSC, а ещё они в игре поймали вооооооооотакенную рыбину, бля буду.

наобещать они всегда умели, вот ток на десять рпз отложенном релизе из этого было дай бох процентов десять

0
Alex TOPMAN

Про Алайф - рофлите? Или Диме Ясеневу таки дали на это карт-бланш?

0
ByMaX

В слитом билде он уже работает

1
AleksandrLondon2077
до реализма в духе GTA

А там был какой то реализм ? ЛОЛ

0
Cause And Effect
0
tvorog8088

Кто ознакомился то хоть или опять сами всё по напридумывали.

Даже новый трейлер не могли сделать и на старые скрины новый худ налепили, даже разрабы Смуты больше контента показывают, Пионер выглядит в сравнении со Сталкер 2 как ааа блокбастер.

-1
Agentdead

А еще игра никогда не выйдет ибо ее не существует и все это сказки.

-1
Madiark

Сколько хейтеров набежало. Лично я желаю удачи украинской кампаний которая создала одну из культовых игр

-3
tvorog8088

Кипрской ты хотел написать)))

-4
Комментарий удален
CAN I HABE PIZZA PLS

Так эта украинская компания теперь называется 4A Games и разрабатывает игры серии Метро, лол. В GSC вообще непонятно кто работает сейчас. Из стариков один пустозвон Григорович остался, похоже.

-2
CAN I HABE PIZZA PLS Freedomsss

На бутылку захотел? :D

Такое даже на пегаче уже опасно писать.

-1
Cause And Effect

Согласен

0