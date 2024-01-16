Ждать осталось недолго! В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то объявили дату выхода шутера

Утомительное ожидание поклонников мрачной постапокалиптичной вселенной S.T.A.L.K.E.R. подошло к концу. Выход долгожданного сиквела знаменитого шутера от разработчиков из студии GSC Game World состоится уже скоро, как и предполагали ранее утечки. Шутер выйдет уже в этом году, но состоится это несколько позднее, чем ожидалось. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl опубликовали новый атмосферный трейлер, в котором была объявлена дата релиза игры. Отправиться в зону отчуждения можно будет уже в сентябре 2024 года.
Мы знаем, что вы ждете этого момента - и поверьте, мы тоже. Но путешествие в Зону требует дополнительной подготовки, ради уверенности в ее качестве. Спасибо за ваше терпение и поддержку. В течение года вы точно увидите еще очень много информации об игре.
— заявили в GSC Game World.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl придется еще немного подождать, но ожидания будут того стоить. По крайней мере, в этом нас заверяют разработчики, которые продолжают активно полировать игру, учитывая отзывы игроков, полученные в ходе публичной и закрытой демонстрации игры на игровых выставках по всему миру.
Как пояснили в GSC Game World, игровая демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl позволила команде узнать позитивные и негативные стороны своего проекта.
Игроки были искренними в своих отзывах об игре. Мы очень благодарны за то, что обратили наше внимание не только на положительные, но и на негативные моменты. Проанализировав все записи, комментарии и заметки, пришли к двум выводам. Один вызывает радость, другой же требует большего внимания.
По словам разработчиков, одним из недостатков игры многие пользователи назвали систему снаряжения. Поэтому авторы сконцентрировали свои усилия на улучшении рюкзака, а также продолжают заниматься оптимизацией игры для ПК.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl теперь назначен на 5 сентября 2024 года для ПК и консолей Xbox Series. Остается надеяться, что в этот раз обойдется без переносов.
Найс первый квартал 2024)
Ага тоже орнул с этого.
Как будто им впервый раз переносить эти помои🤣
Это не игра а симулятор переносов.
Ну игры у них и нет, так что хоть переносами кормят хомяков
В сентябре скажут что игру ещё нужно отполировать и перенесут дату выхода на 1-й квартал 2025))).
Отполировать батон и рендер колбасы
Могут ещё раз офис спалить, чтобы не так стыдно было перед майкам
и перед этими ребятами))
Перед фанатами им никогда стыдно не было, а вот перед майками вполне может быть стыдно как никак уже 3 года с предзаказами за нос водят так никто не умеет.
GamePass и GOG. Можно не покупать.
Я покупать не собирался и без этого, да и качать врядли буду, судя по всему там шиза будет лютая
Ждать переноса осталось недолго.
МОЖЕМ ПЕРЕНЕСТИ 2024!
улыбает фраза - УЖЕ в сентябре 2024
Объявили дату следующего переноса)))
На первый квартал 2025😆
Наконец-то объявили дату переноса игры:)))
Сталкер 2 не повторит ошибок Киберпанк 2077. Игра не выйдет.
Киберпанк хоть и с багами была но не плохая и ошибкой уж точно не была.
Летом перенесут на первый квартал 2025, а в начале 2025 объявят релиз осенью, но потом выяснится, что релиз вообще-то в 2026... финансовые пирамиды они такие, главное доверчевых гоев прогреть, продукт в сделку не входил.
Величайший развод человечества - дата выхода сталкера)
Хахаха! Кто бы сомневался! :) Я вчера только писал что идёт очередной прогрев перед новым переносом)
Лживые и позорные клоуны снова перенесли релиз, кто бы сомневался)))
Ну, дата релиза выглядит реалистично
что-то мне подсказывает, что тут скорее будет "отправиться в зону очередного ожидания можно будет уже в сентябре 2024 года"
Вот будет ор если они в сентябре скажут что ждут Unreal Engine 6 и будут на него его портировать! xD Отменяйте предзаказы, если кто то это предзаказывал... Имхо это будет бесконечно.
UE 6 не выйдет раньше выпуска новых консолей в 27/28 году
Как и сталкер)
26 апреля 2022 уже помню назначали дату,точную))))
28 апреля 2022
не суть)))помню,что дата Чернобыля рядом
Это будет длится вечно! Спорим опять перенесут...!
Третий год предзаказы с дурачков собирают, а они всё ещё верят и надеются.
Хахаха-хахчхааааа-хаааааа.
>Осталось ждать совсем немного, игру перенесли на осень.
Чёт в голос, в следующем голосовании за самую ожидаемую игру следующего года буду вновь голосовать за сталкер
какие же позорники, опять обманули
Не выйдет в этом году
А кто то сомневался?))
Остается надеяться, что в этот раз обойдется без переносов 🤣🤣🤣
Блажен кто верует...
вчера начал гамать в мод True Stalker- и понял, что даже при огромном желании обосраться у GSC не получится- ведь формула успеха у фанатов сталкерской тематики ну ооочень проста. единственное, что вызывает относительное беспокойство- это траблы с оптимизацией, ну да это бич большинства выходящих сейчас проектов. так что как бы не хейтили- а успех игре гарантирован.
обосраться не получится?)ты недооцениваешь современную игровую индустрию)очень легко могут обосраться в геймплее,в сюжетке, в повестке.С чего это успех ей гарантирован?
Чел, думаешь ? Успешно гадят в шаровары с 2022 года, и начала предзаказов.
А что не так с оптимизацией!? Или ты на калькуляторе играешь?
5 сентября я так понял очередной перенос.
Скоро поржём.
Ну и отлично!
Чойтоорнул :)
Без батона кушают.
Сентябрь 2023 был "урожайным" для Майков и Беседки, посмотрим на результаты этого года)
вангую игра не выйдет до конца 24 года
На какой квартал какого года перекинут в следующий раз?
как бы тут не пошутить про перенос...
Мы это уже слышали. В итоге перенос был, да и не один. Поэтому не знаю, не знаю.
Ага, верим, 10 раз информацию покажут, до мая или июня минимум ждать хоть чего то по игре, надеюсь все допилят билд, или найдут новую версию билда, и контора бомжей провалится и закроется
Очередной перенос, ничего нового
PIDODER NOW
Обещали всем людям первый квартал, а решили выпустить в третьем) Да-да, мы очень ответственно "выполняем" обещанное)
указывали бы сразу дату на торрентах, не покупать же.
Коооозлы! Это была последняя капля веры... Писдаболы! Ска, 1 квартал года это не сентябрь! В писду. Жду теперь только гта 6
игра не готова!!!!! ведь у костра нету батона и колбасы!!!!!!!!!!!!!!! а мы знаем что их начали делать в первую очередь и даже сюжет и вся дребедень писалась и строилась вокруг батона с колбасой
статистика показывает что тут обиженный ты)))
Гон
В феврале 2025 возможно выйдет, но это не точно.
осенью
😁😁😁😁
зхвзхазхвазхвазхвазхва
Опять предзаказы открыли, ща пацаны денег насобирают и ещё можно будет на год перенести.
Несуществующую поделку как раз оптимизируют под выход 5090
Достойный конкурент для The day before.
лапша на ушах, тошнит
Лучше подождать. А то вышла бы недоделанная игра.
может лучше тогда помолчать и не выкатывать новую дату выхода раз в полгода
Моды хорошо играются даже сейчас. Еще куча модов не пройдено, и можно в них поиграть с удовольствием до Сентября.
это как-то отменяет все эти сказки про скорую дату релиза?
Они открыли предзаказы весной 21 потому и приходится так вот. Опыт теней чернобыля за плечами как никак
Она и так выйдет сырая! За 2023 не сырой вышел только атомик (хотя и у него были баги у некоторых людей)
Да не будет ее в сентябре, опять перенесут, ГСК контора бомжа. Надеюсь компания обанкротится, 3 года лечат что это даст перенос, збали уже
Да и хер с ним, хз что за хайп вокруг этого дерьма, я первую часть и два аддона прошёл на релизе и забыл про что они вообще были, бестолковая беготня с дебильными заданиями!
хорош , бро , уделал че сказать...
Я бы сказал размазал...
испугались IXBT, правильно, они вам с вертухи такой обзор сделают, что все зубы вылетят
Как же не испугаться такого "мощного" канала.
Ну мощный или нет, но ГСК блокируют все что хоть как то относится к иксбт. Следовательно - боятся.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl дата релиза ориентировочно IV квартал 2077
какой ты шутник
как и лям таких же не умных как ты