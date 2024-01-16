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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 1-й квартал 2024 г.
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 3 805 оценок

Ждать осталось недолго! В новом трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 наконец-то объявили дату выхода шутера

Gutsz
Новости

Утомительное ожидание поклонников мрачной постапокалиптичной вселенной S.T.A.L.K.E.R. подошло к концу. Выход долгожданного сиквела знаменитого шутера от разработчиков из студии GSC Game World состоится уже скоро, как и предполагали ранее утечки. Шутер выйдет уже в этом году, но состоится это несколько позднее, чем ожидалось. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl опубликовали новый атмосферный трейлер, в котором была объявлена дата релиза игры. Отправиться в зону отчуждения можно будет уже в сентябре 2024 года.

Мы знаем, что вы ждете этого момента - и поверьте, мы тоже. Но путешествие в Зону требует дополнительной подготовки, ради уверенности в ее качестве. Спасибо за ваше терпение и поддержку. В течение года вы точно увидите еще очень много информации об игре.

— заявили в GSC Game World.

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl придется еще немного подождать, но ожидания будут того стоить. По крайней мере, в этом нас заверяют разработчики, которые продолжают активно полировать игру, учитывая отзывы игроков, полученные в ходе публичной и закрытой демонстрации игры на игровых выставках по всему миру.

Как пояснили в GSC Game World, игровая демонстрация S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl позволила команде узнать позитивные и негативные стороны своего проекта.

Игроки были искренними в своих отзывах об игре. Мы очень благодарны за то, что обратили наше внимание не только на положительные, но и на негативные моменты. Проанализировав все записи, комментарии и заметки, пришли к двум выводам. Один вызывает радость, другой же требует большего внимания.

По словам разработчиков, одним из недостатков игры многие пользователи назвали систему снаряжения. Поэтому авторы сконцентрировали свои усилия на улучшении рюкзака, а также продолжают заниматься оптимизацией игры для ПК.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl теперь назначен на 5 сентября 2024 года для ПК и консолей Xbox Series. Остается надеяться, что в этот раз обойдется без переносов.

23
89
Комментарии: 89
Ваш комментарий
Seyberling

Найс первый квартал 2024)

45
Vetrjak

Ага тоже орнул с этого.

1
Гена Транквилизатор

Как будто им впервый раз переносить эти помои🤣

16
HVTE

Это не игра а симулятор переносов.

25
Гена Транквилизатор

Ну игры у них и нет, так что хоть переносами кормят хомяков

-7
Tiktotayou124

В сентябре скажут что игру ещё нужно отполировать и перенесут дату выхода на 1-й квартал 2025))).

20
Гена Транквилизатор

Отполировать батон и рендер колбасы

0
luVol

Могут ещё раз офис спалить, чтобы не так стыдно было перед майкам

2
Агент Матрицы luVol

и перед этими ребятами))

0
luVol Агент Матрицы

Перед фанатами им никогда стыдно не было, а вот перед майками вполне может быть стыдно как никак уже 3 года с предзаказами за нос водят так никто не умеет.

0
PunksPlay

GamePass и GOG. Можно не покупать.

16
Гена Транквилизатор

Я покупать не собирался и без этого, да и качать врядли буду, судя по всему там шиза будет лютая

4
Vetrjak

Ждать переноса осталось недолго.

16
Гена Транквилизатор

МОЖЕМ ПЕРЕНЕСТИ 2024!

-2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

улыбает фраза - УЖЕ в сентябре 2024

10
tvorog8088

Объявили дату следующего переноса)))

10
TheNikolay00

На первый квартал 2025😆

2
Аристов--Черный

Наконец-то объявили дату переноса игры:)))

9
MIstfeather

Сталкер 2 не повторит ошибок Киберпанк 2077. Игра не выйдет.

5
Kitocun

Киберпанк хоть и с багами была но не плохая и ошибкой уж точно не была.

0
Night Driving Avenger
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl теперь назначен на 5 сентября 2024 года

Летом перенесут на первый квартал 2025, а в начале 2025 объявят релиз осенью, но потом выяснится, что релиз вообще-то в 2026... финансовые пирамиды они такие, главное доверчевых гоев прогреть, продукт в сделку не входил.

5
xion76

Величайший развод человечества - дата выхода сталкера)

4
Гейб 30 процентный

Хахаха! Кто бы сомневался! :) Я вчера только писал что идёт очередной прогрев перед новым переносом)

3
Nuclearoz

Лживые и позорные клоуны снова перенесли релиз, кто бы сомневался)))

3
Alekesy Sema

Ну, дата релиза выглядит реалистично

3
BoT_TaK_BoT
Отправиться в зону отчуждения можно будет уже в сентябре 2024 года

что-то мне подсказывает, что тут скорее будет "отправиться в зону очередного ожидания можно будет уже в сентябре 2024 года"

3
Гейб 30 процентный

Вот будет ор если они в сентябре скажут что ждут Unreal Engine 6 и будут на него его портировать! xD Отменяйте предзаказы, если кто то это предзаказывал... Имхо это будет бесконечно.

2
neeXXXT

UE 6 не выйдет раньше выпуска новых консолей в 27/28 году

1
Гейб 30 процентный neeXXXT

Как и сталкер)

1
Герман Хоффер

26 апреля 2022 уже помню назначали дату,точную))))

2
resta1234

28 апреля 2022

-1
Герман Хоффер resta1234

не суть)))помню,что дата Чернобыля рядом

-1
Пол Ковник
2
Александр Душкин

Это будет длится вечно! Спорим опять перенесут...!

2
romylq

Третий год предзаказы с дурачков собирают, а они всё ещё верят и надеются.

2
PersonaR8

Хахаха-хахчхааааа-хаааааа.

2
Randpass

>Осталось ждать совсем немного, игру перенесли на осень.

Чёт в голос, в следующем голосовании за самую ожидаемую игру следующего года буду вновь голосовать за сталкер

2
maksfighter

какие же позорники, опять обманули

2
Abarmot90

Не выйдет в этом году

1
-DAMN DRAVEN-

А кто то сомневался?))

1
Abarmot90

Остается надеяться, что в этот раз обойдется без переносов 🤣🤣🤣

1
Александр Душкин

Блажен кто верует...

0
Alex Row

вчера начал гамать в мод True Stalker- и понял, что даже при огромном желании обосраться у GSC не получится- ведь формула успеха у фанатов сталкерской тематики ну ооочень проста. единственное, что вызывает относительное беспокойство- это траблы с оптимизацией, ну да это бич большинства выходящих сейчас проектов. так что как бы не хейтили- а успех игре гарантирован.

1
SULIK 712

обосраться не получится?)ты недооцениваешь современную игровую индустрию)очень легко могут обосраться в геймплее,в сюжетке, в повестке.С чего это успех ей гарантирован?

4
Glukinc

Чел, думаешь ? Успешно гадят в шаровары с 2022 года, и начала предзаказов.

1
Александр Душкин

А что не так с оптимизацией!? Или ты на калькуляторе играешь?

0
TRADS80

5 сентября я так понял очередной перенос.

1
resta1234
1
Кей Овальд

Скоро поржём.

1
DenisVTR

Ну и отлично!

0
bubenson

Чойтоорнул :)

0
Costollom

Без батона кушают.

0
plotva85

Сентябрь 2023 был "урожайным" для Майков и Беседки, посмотрим на результаты этого года)

0
Zlobin_Evgeny

вангую игра не выйдет до конца 24 года

0
denfediuk28

На какой квартал какого года перекинут в следующий раз?

0
Mandalordek

как бы тут не пошутить про перенос...

0
Никита Дроздоvv
По словам разработчиков переносов больше не будет

Мы это уже слышали. В итоге перенос был, да и не один. Поэтому не знаю, не знаю.

0
ArXaHgEL17
В течение года вы точно увидите еще очень много информации об игре.

Ага, верим, 10 раз информацию покажут, до мая или июня минимум ждать хоть чего то по игре, надеюсь все допилят билд, или найдут новую версию билда, и контора бомжей провалится и закроется

0
QD19

Очередной перенос, ничего нового

0
Виталик47

PIDODER NOW

0
Dalarcsis

Обещали всем людям первый квартал, а решили выпустить в третьем) Да-да, мы очень ответственно "выполняем" обещанное)

0
Oscilograf

указывали бы сразу дату на торрентах, не покупать же.

0
Имран2442

Коооозлы! Это была последняя капля веры... Писдаболы! Ска, 1 квартал года это не сентябрь! В писду. Жду теперь только гта 6

0
dostalker

игра не готова!!!!! ведь у костра нету батона и колбасы!!!!!!!!!!!!!!! а мы знаем что их начали делать в первую очередь и даже сюжет и вся дребедень писалась и строилась вокруг батона с колбасой

0
Комментарий удален
KPAHbl4

статистика показывает что тут обиженный ты)))

0
shhelkun

Гон

0
Ivan Dro

В феврале 2025 возможно выйдет, но это не точно.

0
ANCILOZAVR

осенью

0
Azok OsKveRniTEJI

😁😁😁😁

0
Antoxanotdance

зхвзхазхвазхвазхвазхва

0
Gelyr

Опять предзаказы открыли, ща пацаны денег насобирают и ещё можно будет на год перенести.

0
Nick1906

Несуществующую поделку как раз оптимизируют под выход 5090

0
Skankhunt42

Достойный конкурент для The day before.

0
КристианПобединский

лапша на ушах, тошнит

-1
Banamba

Лучше подождать. А то вышла бы недоделанная игра.

-1
BoT_TaK_BoT

может лучше тогда помолчать и не выкатывать новую дату выхода раз в полгода

2
Banamba BoT_TaK_BoT

Моды хорошо играются даже сейчас. Еще куча модов не пройдено, и можно в них поиграть с удовольствием до Сентября.

-1
BoT_TaK_BoT Banamba

это как-то отменяет все эти сказки про скорую дату релиза?

0
luVol BoT_TaK_BoT

Они открыли предзаказы весной 21 потому и приходится так вот. Опыт теней чернобыля за плечами как никак

0
ArXaHgEL17

Она и так выйдет сырая! За 2023 не сырой вышел только атомик (хотя и у него были баги у некоторых людей)

-2
ArXaHgEL17

Да не будет ее в сентябре, опять перенесут, ГСК контора бомжа. Надеюсь компания обанкротится, 3 года лечат что это даст перенос, збали уже

-1
neeXXXT

Да и хер с ним, хз что за хайп вокруг этого дерьма, я первую часть и два аддона прошёл на релизе и забыл про что они вообще были, бестолковая беготня с дебильными заданиями!

-3
StrelitziaReg

хорош , бро , уделал че сказать...

2
Vinchi441 StrelitziaReg

Я бы сказал размазал...

0
IndecisiveBeast

испугались IXBT, правильно, они вам с вертухи такой обзор сделают, что все зубы вылетят

-4
Vinchi441

Как же не испугаться такого "мощного" канала.

-1
Joker978 Vinchi441

Ну мощный или нет, но ГСК блокируют все что хоть как то относится к иксбт. Следовательно - боятся.

1
1barac9U7ada7

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl дата релиза ориентировочно IV квартал 2077

-6
KillMeSylarS

какой ты шутник
как и лям таких же не умных как ты

1