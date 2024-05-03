Вещи из коллекционного издания S.T.A.L.K.E.R. 2

В одном из украинских магазинов MOYO нашли фотографии предметов из коллекционных изданий «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl». Среди них карта зоны, брелки, фигурки, нашивки, концепт-арт, рюкзак, контейнер и прочее.
Примечательно, что дизайн большинства предметов обновлён. Судя по сравнению карточек товара за 2021 и 2024, точно изменились:
- обложки артбука и стилбука;
- карта зоны теперь словно нарисована от руки, а не в виде спутникового снимка;
- нашивка монолита сменила дизайн и надпись теперь на украинском;
- фигурка сталкера иначе покрашена;
- обновлён стикер пак;
Появление обновлённой коллекционки конечно ничего не гарантирует, но служит хорошим знаком, что релиз всё таки готовится. Будем надеяться что переносов больше не будет и релиз действительно состоится 5 сентября 2024 года. Приятного просмотра!
Нашивки:
Фигурка сталкера:
Рюкзак:
Карта:
Обращение к игроку:
Отлично, ждем на торрентах.
Коллекционка на торрентах. Гениально.
Йо-хо-хо и бутылка Non-Stop'а!
Или торрент или же офф. актив
он будет в game pass.
Игра будет в GOG, без защиты. Соответственно ничто не мешает её спиратить сразу в момент релиза
Карта - просто умора:) Ещё со времени сливов, когда смотрел на неё, офигевал от расположения локаций. Оказывается нехилый такой путь Дегтярёв с Лоцманом проделывали от Затона к Янову, да ещё и каждый раз без проблем:)))
Хотя, справедливости ради, надо отметить что с картой у серии всегда был бардак какой-то. Тут видать переосмыслить решили. Жаль что нарисованная. Прошлые, а-ля спутниковые с пометками, как-то внушительнее смотрелись.
Наверно это просто в коллекционке такая карта будет, а в ПДА будет своя.
Ну по сути это первая единая карта, возможно она будет логичнее чем расположение локаций в предыдущих играх, думаю должно быть объяснение
Судя по билду карта будет более реалистичная, явно не такая "бумажная" от руки)
Хорошой бизнес план, ждунам второго пришествия сталкера впарить по цене нового айфона.
Отлично, ждем моды
Чуть получше карту нашёл
Survarium помер. Stalker 2 изначально не планировался разрабатываться, ну окей посм. что выйдет:) с модами что угодно выйдет:D
Сурвариум с Pioner надо сравнивать.
Игры нет а коллекционное издание уже есть, при чём они уже и дырку от бублика успели впарить несколько раз.
Самая забавная строчка про разработку Сталкер 2 длинною в жизнь, это точно ведь игра должна была выйти ещё в 2012 году, сколько ещё раз после этого GSC обо*рались даже не сосчитать.
Появление коллекционки конечно ничего не гарантирует, но служит хорошим знаком, что релиз всё таки готовится
Думаю купить, но предзаказы на Ultimate пока почти как моя месячная зарплата - я надеюсь, это спекуляции. В любом случае, достойная причина взять отпуск в сентябре.
110 евро заломили за Ultimate...