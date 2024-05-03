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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 965 оценок

Вещи из коллекционного издания S.T.A.L.K.E.R. 2

XpressV
Новости

В одном из украинских магазинов MOYO нашли фотографии предметов из коллекционных изданий «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl». Среди них карта зоны, брелки, фигурки, нашивки, концепт-арт, рюкзак, контейнер и прочее.
Примечательно, что дизайн большинства предметов обновлён. Судя по сравнению карточек товара за 2021 и 2024, точно изменились:
- обложки артбука и стилбука;
- карта зоны теперь словно нарисована от руки, а не в виде спутникового снимка;
- нашивка монолита сменила дизайн и надпись теперь на украинском;
- фигурка сталкера иначе покрашена;
- обновлён стикер пак;

Обновлённый набор
Первоначально анонсированный набор

Появление обновлённой коллекционки конечно ничего не гарантирует, но служит хорошим знаком, что релиз всё таки готовится. Будем надеяться что переносов больше не будет и релиз действительно состоится 5 сентября 2024 года. Приятного просмотра!

Артбук
Постер
Наклейки
Открытка
Пропуск в зону
Жетон
+ ещё 2 картинки

Нашивки:

Нашивка свободных сталкеров
Нашивка Долга
Нашивка Свободы
+ ещё 1 картинка

Фигурка сталкера:

Рюкзак:

Карта:

Оригинал
+перевод узнаваемых мест

Обращение к игроку:

Оригинал
переведённая версия
Источник  
-10
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Oscilograf

Отлично, ждем на торрентах.

6
Spillik

Коллекционка на торрентах. Гениально.

-5
XpressV

Йо-хо-хо и бутылка Non-Stop'а!

0
Cyberpadla 3077

Или торрент или же офф. актив

0
bohdan2015

он будет в game pass.

0
XpressV Cyberpadla 3077

Игра будет в GOG, без защиты. Соответственно ничто не мешает её спиратить сразу в момент релиза

1
Аристов--Черный

Карта - просто умора:) Ещё со времени сливов, когда смотрел на неё, офигевал от расположения локаций. Оказывается нехилый такой путь Дегтярёв с Лоцманом проделывали от Затона к Янову, да ещё и каждый раз без проблем:)))

Хотя, справедливости ради, надо отметить что с картой у серии всегда был бардак какой-то. Тут видать переосмыслить решили. Жаль что нарисованная. Прошлые, а-ля спутниковые с пометками, как-то внушительнее смотрелись.

1
Nightcall2016

Наверно это просто в коллекционке такая карта будет, а в ПДА будет своя.

1
XpressV
Хотя, справедливости ради, надо отметить что с картой у серии всегда был бардак какой-то. Тут видать переосмыслить решили.

Ну по сути это первая единая карта, возможно она будет логичнее чем расположение локаций в предыдущих играх, думаю должно быть объяснение

Жаль что нарисованная. Прошлые, а-ля спутниковые с пометками, как-то внушительнее смотрелись.

Судя по билду карта будет более реалистичная, явно не такая "бумажная" от руки)

0
Bambillo132

Хорошой бизнес план, ждунам второго пришествия сталкера впарить по цене нового айфона.

0
Real Slim Shady

Отлично, ждем моды

0
XpressV

Чуть получше карту нашёл

0
bohdan2015

Survarium помер. Stalker 2 изначально не планировался разрабатываться, ну окей посм. что выйдет:) с модами что угодно выйдет:D

-1
cuckold

Сурвариум с Pioner надо сравнивать.

2
saa0891

Игры нет а коллекционное издание уже есть, при чём они уже и дырку от бублика успели впарить несколько раз.

Самая забавная строчка про разработку Сталкер 2 длинною в жизнь, это точно ведь игра должна была выйти ещё в 2012 году, сколько ещё раз после этого GSC обо*рались даже не сосчитать.

-2
XpressV

Появление коллекционки конечно ничего не гарантирует, но служит хорошим знаком, что релиз всё таки готовится

1
warp 37

Думаю купить, но предзаказы на Ultimate пока почти как моя месячная зарплата - я надеюсь, это спекуляции. В любом случае, достойная причина взять отпуск в сентябре.

-2
XpressV

110 евро заломили за Ultimate...

0