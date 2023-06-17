Состоялся релиз "S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь" для S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat

Состоялся релиз мода S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь. Проект рассчитан на кооперативное прохождение для двоих игроков. По сюжету нам предстоит работать на благо человеческого прогресса в роли узаконенных сталкеров: трудиться на белорусскую науку плечом к плечу с товарищем на известных, но переработанных локациях. В моде имеется квестовая цепочка, заточенная под совместное выполнение, а также весь сопутствующий функционал взаимодействия между игроками. Заготовлено множество новых анимацией героев.

Особенно большую работу авторы проделали с боевой составляющей. Оружие можно будет досконально собирать и модернизировать, вплоть до мельчайших деталей. Аналогичная работа проделана с кастомизацией амуниции: в игре появились бронеплиты, подсумки и многое прочее, позволяющее индивидуально походить к обеспечению защиты героев. Разработка велась на движке Зов Припяти, который был основательно переработан и дополнен новым функционалом.

Стоит отметить, что это только первая версия мода. В дальнейшем авторы планируют выпускать патчи и контентные расширения. Установка происходит с помощью специального лаунчера. Одиночная игра в модификацию не предусмотрена.

Скачать модификацию S.T.A.L.K.E.R.: Беларусь