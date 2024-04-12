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S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl 19.03.2007
Экшен, Ролевая, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 17 613 оценок

Опубликованы новые скриншоты фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.

Simple Jack
Новости

Разработчики фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update поделились свежими скриншотами проекта. Фанаты могут в очередной раз оценить, как сильно изменились хорошо узнаваемые места. Так, например, на одном из изображений можно увидеть «Выжигатель мозгов».

+ ещё 2 картинки

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная фанатская модификация оригинальной игры 2007 года. В ней заметно улучшат графику и добавят новые механики. Сейчас разработчики занимаются обновлением устаревших моделей на локациях и постепенно добавляют новые предметы в игру.

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update остается неизвестной.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Вроде даже неплохо, может и вернут нам 2007-й.

В памяти оно таки и выглядело. :)))

4
Ivan Nevaжno

Надеюсь будет норм

2
Галлиус Ракс

Опять Васянский мод

-7
TheNikolay00

У автора мода есть ютуб, можно зайти и убедиться, что это не так, там различные новости и отчёты о разработке

1