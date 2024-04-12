Опубликованы новые скриншоты фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.

Разработчики фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update поделились свежими скриншотами проекта. Фанаты могут в очередной раз оценить, как сильно изменились хорошо узнаваемые места. Так, например, на одном из изображений можно увидеть «Выжигатель мозгов».

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update — масштабная фанатская модификация оригинальной игры 2007 года. В ней заметно улучшат графику и добавят новые механики. Сейчас разработчики занимаются обновлением устаревших моделей на локациях и постепенно добавляют новые предметы в игру.

Дата релиза S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl Update остается неизвестной.