Обновление 3.20 Fully Loaded для Star Citizen добавляет обновленный модуль Arena Commander с PvP-режимами и картами

Cloud Imperium Games сегодня выпустила обновление Star Citizen – Alpha 3.20: Fully Loaded, вносящее серьёзные изменения внутриигрового модуля Arena Commander и продолжающее расширять контент и наборы функций. С сегодняшним обновлением два новых корабля отправляются к звездам и теперь готовы к полетам; MISC Hull C, титан профессии грузоперевозчика с местом для экипажа до четырех игроков, и Mirai Fury LX, гоночный вариант недавно добавленного короткоствольного истребителя Mirai Fury, чьи точно настроенные двигатели и компактная форма делают его идеальным гоночным кораблём для любителей адреналина. Также были добавлены новый игровой контент и функции, в том числе автоматическая погрузка и разгрузка грузов на космических станциях для поддержки огромной грузовой вместимости Hull C.
Arena Commander — это «игра в игре» в Star Citizen, где игроки могут наслаждаться более коротким и насыщенным игровым процессом для мгновенных действий на основе сеанса без времени на установку, типичного для Persistent Universe. Пилоты могут сражаться в одиночку в напряженных PvE-боях, включая исследование свободного полета, гонки и режим орды Vanduul Swarm, или присоединяться к другим игрокам в состязательных и совместных многопользовательских играх, включая соревновательные гонки, совместную игру Vanduul Swarm и различные PvP-режимы, такие как королевская битва и воздушные бои. Соревнующиеся игроки могут сражаться пешком, на земле или в небе и космосе, чтобы заработать место в общедоступных списках лидеров PvP, получая репутацию. Alpha 3.20: Fully Loaded представляет собой первое из трех значительных обновлений Arena Commander, входящих в этот режим, первоначально фокусируясь на модернизации и оптимизации пользовательского опыта, чтобы пилоты могли вступить в бой быстрее и с большим контролем, чем когда-либо.
Подробную информацию об обновлении Star Citizen – Alpha 3.20: Fully Loaded можно найти здесь.
жаль что Страситизенс это не игра, а пирамида
Единственное чего сейчас нет в игре, так это сюжетных квестов, а во всем остальном это Старфилд здорового человека.
Эта "пирамида" производит впечатление более готовой, продуманной и современной игры, чем один свеженький скам.
https://youtu.be/oeIfFSH_pWg?si=oVl9RTthZcwcpNhm
Сюжетка отдельно планируется в Squadron 42, а SC чисто ММО и ближе к Элитке
А сколько десятилетий еще эта сюжетка будет планироваться?))
Думаю меньше, чем новые ТЕС, Фаллаут, приличные сюжетные моды к Скамфилду или чем Майки вспомнят, что у них права на один из величайших космосимов (на Фрилансер). Крис Робертс в прошлом году перешел в британскую команду чтобы курировать Сквадрон