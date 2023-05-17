Star Citizen Alpha 3.19 выпущена с новым контентом и возможностями в преддверии события Free Fly

Сегодня Cloud Imperium Games выпустила новое большое обновление для Star Citizen, которое принесло новый контент и возможности.
Обновление под номером 3.19 и названием "Зов к приключениям" выходит всего за два дня до начала Invictus Launch Week 2953, одного из крупнейших событий для поклонников Star Citizen. Новое обновление включает:
- PVP событие в Призрачной Лощине
Глубоко в дикой местности микротехнологий лежат разрушающиеся останки поселения преступников, которое когда-то использовалось для подделки кредитов. И, если слухи правдивы, оно снова работает... Примите холод и оставьте цивилизацию позади в погоне за щедростью Призрачной Лощины. Только будьте осторожны, конкуренция за контроль над кредитными терминалами может накалиться.
- Новое восстановление компонентов
Разбирать обломки кораблей на части стало еще проще благодаря функции спасения компонентов. Теперь вы можете использовать ручной тяговый луч, чтобы снять неповрежденные двигатели, силовые установки и многое другое с брошенных кораблей и использовать их повторно или сдать на металлолом для получения прибыли. Эта начальная версия также закладывает основу для перемещения и размещения грузов с помощью корабельных турелей, что планируется сделать в ближайшем патче.
- Новые миссии по спасению
Сделайте карьеру, спасая разрушенные или брошенные транспорты по всему миру с помощью новых миссий по спасению. Играете ли вы по правилам и забираете только то, что принадлежит вам, рискуете ли вы всем ради уязвимого груза или проникаете в безопасное пространство, чтобы забрать все, что можно, - в Salvage можно заработать серьезные деньги.
- Обновления стабильности и постоянства
Alpha 3.19 включает в себя бесчисленные обновления бэкенда, которые будут полезны всем, кто исследует вселенную. Вы можете ожидать повышения стабильности, более предсказуемого сохранения предметов и более плавного общего опыта с момента входа в Стентон.
- Улучшенный опыт новых игроков
Star Citizen - это прекрасная разросшаяся вселенная, полная чудес, приключений и действий. Однако, делая первые шаги по жизни в 30-м веке, новые жители могут почувствовать себя подавленными. Поэтому, начиная с версии Alpha 3.19, совершенно новая миссия с гидом будет приветствовать новых игроков, показывая им, как передвигаться, пользоваться mobiGlas и управлять кораблем в атмосфере и космосе.
- Модернизация города Лорвиль
Прыгайте в Херстон и возьмите курс на промышленный город Лорвиль - брутальное чудовище, расположившееся среди остатков давно заброшенных шахт и полигонов для испытания оружия. Одна из самых первых планетарных локаций Star Citizen, Лорвилл подвергся огромной перестройке: совершенно новая планировка, обновленные здания и ощущение масштаба, которое нужно увидеть, чтобы поверить.
- Улучшение майнинга
Alpha 3.19 представляет значительно улучшенный опыт добычи полезных ископаемых как для одиночных, так и для многокомандных игроков, включая новый пользовательский интерфейс, который предоставляет более четкую и подробную информацию о прогрессе, рисках и многом другом. С обновлениями инструментов, месторождений руды, переработки и продажи, шахтеры теперь должны путешествовать по системе, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций и принять дополнительные риски и награды, которые они могут принести.
Неделя запуска Invictus, которая начнется 19 мая и закончится 30 мая, будет сопровождаться событием Free Fly, которое позволит игрокам попробовать игру, не тратя денег в течение всего времени проведения мероприятия, а также получить возможность поиграть на большинстве кораблей, доступных в игре.
Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $570 миллиона ($570 352 569 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 578 551.
Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.
Где-то в аду от дикой зависти тихо рыдает Мавроди читая новости про стар-ситизен. МММ наших дней. Смешно будет смотреть на беливеров когда эта донатная помойка схлопнется и разрабы со всеми бабками свалят в закат оставив наивных хомячков у разбитого корыта.
2.0
точно так