Star Citizen Alpha 3.19 выпущена с новым контентом и возможностями в преддверии события Free Fly ©

Сегодня Cloud Imperium Games выпустила новое большое обновление для Star Citizen, которое принесло новый контент и возможности.



Обновление под номером 3.19 и названием "Зов к приключениям" выходит всего за два дня до начала Invictus Launch Week 2953, одного из крупнейших событий для поклонников Star Citizen. Новое обновление включает:

PVP событие в Призрачной Лощине

Глубоко в дикой местности микротехнологий лежат разрушающиеся останки поселения преступников, которое когда-то использовалось для подделки кредитов. И, если слухи правдивы, оно снова работает... Примите холод и оставьте цивилизацию позади в погоне за щедростью Призрачной Лощины. Только будьте осторожны, конкуренция за контроль над кредитными терминалами может накалиться.

Новое восстановление компонентов

Разбирать обломки кораблей на части стало еще проще благодаря функции спасения компонентов. Теперь вы можете использовать ручной тяговый луч, чтобы снять неповрежденные двигатели, силовые установки и многое другое с брошенных кораблей и использовать их повторно или сдать на металлолом для получения прибыли. Эта начальная версия также закладывает основу для перемещения и размещения грузов с помощью корабельных турелей, что планируется сделать в ближайшем патче.

Новые миссии по спасению

Сделайте карьеру, спасая разрушенные или брошенные транспорты по всему миру с помощью новых миссий по спасению. Играете ли вы по правилам и забираете только то, что принадлежит вам, рискуете ли вы всем ради уязвимого груза или проникаете в безопасное пространство, чтобы забрать все, что можно, - в Salvage можно заработать серьезные деньги.

Обновления стабильности и постоянства

Alpha 3.19 включает в себя бесчисленные обновления бэкенда, которые будут полезны всем, кто исследует вселенную. Вы можете ожидать повышения стабильности, более предсказуемого сохранения предметов и более плавного общего опыта с момента входа в Стентон.

Улучшенный опыт новых игроков

Star Citizen - это прекрасная разросшаяся вселенная, полная чудес, приключений и действий. Однако, делая первые шаги по жизни в 30-м веке, новые жители могут почувствовать себя подавленными. Поэтому, начиная с версии Alpha 3.19, совершенно новая миссия с гидом будет приветствовать новых игроков, показывая им, как передвигаться, пользоваться mobiGlas и управлять кораблем в атмосфере и космосе.

Модернизация города Лорвиль

Прыгайте в Херстон и возьмите курс на промышленный город Лорвиль - брутальное чудовище, расположившееся среди остатков давно заброшенных шахт и полигонов для испытания оружия. Одна из самых первых планетарных локаций Star Citizen, Лорвилл подвергся огромной перестройке: совершенно новая планировка, обновленные здания и ощущение масштаба, которое нужно увидеть, чтобы поверить.

Улучшение майнинга

Alpha 3.19 представляет значительно улучшенный опыт добычи полезных ископаемых как для одиночных, так и для многокомандных игроков, включая новый пользовательский интерфейс, который предоставляет более четкую и подробную информацию о прогрессе, рисках и многом другом. С обновлениями инструментов, месторождений руды, переработки и продажи, шахтеры теперь должны путешествовать по системе, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций и принять дополнительные риски и награды, которые они могут принести.

Неделя запуска Invictus, которая начнется 19 мая и закончится 30 мая, будет сопровождаться событием Free Fly, которое позволит игрокам попробовать игру, не тратя денег в течение всего времени проведения мероприятия, а также получить возможность поиграть на большинстве кораблей, доступных в игре.

Тем временем краудфандинговая кампания Star Citizen превысила $570 миллиона ($570 352 569 на текущий момент). Число зарегистрированных аккаунтов составляет 4 578 551.

Star Citizen выйдет приблизительно в XXI веке.