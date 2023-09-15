Star Ocean: The Second Story R получила бесплатную демоверсию на PlayStation, Switch и ПК

Star Ocean: The Second Story R, анонсированная в начале года, произвела фурор среди фанатов благодаря обещанию сделать визуально потрясающий ремейк одной из лучших частей научно-фантастической ролевой франшизы от Square Enix. Поскольку игра выйдет менее чем через пару месяцев, Square Enix выпустила демоверсию для тех, кто хочет окунуться и посмотреть, как она устроена.
Именно так, бесплатная демоверсия игры Star Ocean: The Second Story R неожиданно вышла на всех платформах, на которых будет доступна сама игра после релиза. Демоверсия позволит игрокам познакомиться с начальной частью игры, и, как это обычно бывает в случае с демоверсиями от Square Enix, вы сможете перенести пройденное в полную версию игры и продолжить прохождение с того места, на котором остановились.
Star Ocean: The Second Story R выйдет на PS5, PS4, Nintendo Switch и ПК 2 ноября.
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