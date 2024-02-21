Сборник классических игр Star Wars: Battlefront выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch в середине марта

Star Wars: Battlefront Classic Collection выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 14 марта в виде комплекта из двух оригинальных игр с новыми картами, персонажами и многим другим.
Как было объявлено на Nintendo Direct: Partner Showcase 21 февраля, в число новых персонажей войдет Кит Фисто, а в качестве одной из новых карт появится Дворец Джаббы. Также появился новый режим под названием Hero Assault, позволяющий игрокам взять на себя роли Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и других на таких картах, как «Звезда Смерти» и «Набу».
«Сражайтесь в знаковых сражениях по всей галактике «Звездных войн» в этой коллекции из двух классических игр», — говорится в объявлении. «До 64 игроков могут нанести ответный удар знакомым лицам в масштабных онлайн-сражениях».
"Класс", даже ремастерить не стали, халтурная потуга впарить классику еще раз.
Блять, это пи3д*ц. Я не понимаю, что происходит с играми последние несколько лет. Они бы ещё второй фоллач переиздали.
А что тебя неустроило? Ремейки этих игр вышли давно . Смысл им тут ремастировать что-то. Подняли разрешение до 4К оптимизировали под новое оборудование. В первую очередь это для свича . И это уже не первый star Wars переизданный. Ремейк нужен к примеру Star Wars republic comando но это вряд ли. Аспур только hd переиздания делает у них конторка небольшая. Лучше такие переиздания чем вообще никаких. Тем более оригинал в стиме есть
Игры-то отличные, только их нынешние продавцы - козлы. Не платите Диснею, что бы они не вам не предлагали.
Зачем этот мусор? Лучше бы сделали ремастер репаблик командо.
Так салага, это нихера не мусор. Мусор это сейчас делают, а это лютейшая база.
Троллишь? Одни из лучших игр по SW за всю историю. Battlefront 2 с кучей модов у меня до сих пор на винте стоит, хотя ремейк я давно удалил и забыл о нем.
Прикинь его уже сделали 🤣🤣🤣Ты где был когда его переиздали на ps4 и свич небось в фортнайт дом строил