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Star Wars: Battlefront (2004) 20.09.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, От третьего лица
8.9 623 оценки

Сборник классических игр Star Wars: Battlefront выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch в середине марта

monk70
Новости

Star Wars: Battlefront Classic Collection выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 14 марта в виде комплекта из двух оригинальных игр с новыми картами, персонажами и многим другим.

Как было объявлено на Nintendo Direct: Partner Showcase 21 февраля, в число новых персонажей войдет Кит Фисто, а в качестве одной из новых карт появится Дворец Джаббы. Также появился новый режим под названием Hero Assault, позволяющий игрокам взять на себя роли Люка Скайуокера, Дарта Вейдера и других на таких картах, как «Звезда Смерти» и «Набу».

«Сражайтесь в знаковых сражениях по всей галактике «Звездных войн» в этой коллекции из двух классических игр», — говорится в объявлении. «До 64 игроков могут нанести ответный удар знакомым лицам в масштабных онлайн-сражениях».
4
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
GraF68ru

"Класс", даже ремастерить не стали, халтурная потуга впарить классику еще раз.

4
EugenePsy

Блять, это пи3д*ц. Я не понимаю, что происходит с играми последние несколько лет. Они бы ещё второй фоллач переиздали.

2
Punisher1

А что тебя неустроило? Ремейки этих игр вышли давно . Смысл им тут ремастировать что-то. Подняли разрешение до 4К оптимизировали под новое оборудование. В первую очередь это для свича . И это уже не первый star Wars переизданный. Ремейк нужен к примеру Star Wars republic comando но это вряд ли. Аспур только hd переиздания делает у них конторка небольшая. Лучше такие переиздания чем вообще никаких. Тем более оригинал в стиме есть

0
Аристов--Черный

Игры-то отличные, только их нынешние продавцы - козлы. Не платите Диснею, что бы они не вам не предлагали.

0
kulikulikuli

Зачем этот мусор? Лучше бы сделали ремастер репаблик командо.

-7
borsic

Так салага, это нихера не мусор. Мусор это сейчас делают, а это лютейшая база.

7
0ncnjqybr

Троллишь? Одни из лучших игр по SW за всю историю. Battlefront 2 с кучей модов у меня до сих пор на винте стоит, хотя ремейк я давно удалил и забыл о нем.

2
Punisher1

Прикинь его уже сделали 🤣🤣🤣Ты где был когда его переиздали на ps4 и свич небось в фортнайт дом строил

0