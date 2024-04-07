Battlefront 2 скоро получит мод, который добавит выделенные серверы, инструменты модерации, режим наблюдателя и другое

Команда моддеров в настоящее время работает над собственной серверной платформой и средством запуска модов для игры DICE Star Wars: Battlefront 2 под названием KYBER V2.

KYBER V2 добавит множество функций, которые большинство ПК-геймеров ожидали найти, когда игра вышла. Например, будет браузер списка серверов, выделенные серверы, соответствующие инструменты модерации и режим наблюдателя.

Еще одна интересная особенность этого инструмента заключается в том, что он обеспечивает автоматическую установку модов. Он также будет интегрировать моды Nexus. Таким образом, будет намного проще устанавливать и использовать моды.

KYBER V2 сможет отслеживать и отображать статистику официального многопользовательского режима DICE и серверов сообщества. Вся статистика, которую DICE отслеживала на протяжении многих лет, теперь доступна на странице статистики для игроков на ПК, Xbox и PlayStation.

Как уже говорилось, KYBER V2 также будет предлагать режим наблюдателя. В этом режиме игроки смогут свободно перемещаться с помощью летающей камеры и динамически привязываться к игрокам с видом от третьего лица.

Хотя в настоящее время нет точной информации о том, когда выйдет этот инструмент, команда моддеров скоро запустит для него игровой тест. Таким образом, можно предположить, что официально инструмент будет запущен позднее в этом году.