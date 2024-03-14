Star Wars: Battlefront Classic Collection утопили в отрицательных отзывах за большое количество багов и других проблем

Star Wars: Battlefront Classic Collection доступна всего несколько часов, но уже успела получить шквал негативных отзывов в Steam от пользователей из-за многочисленных ошибок и проблем с серверами, которые существенно влияют на игровой процесс. На данный момент рейтинг игры "в основном отрицательный", а положительных отзывов всего 21 процент.
Согласно сообщениям в сети, как только открылся многопользовательский режим, было доступно только три сервера на 64 игрока, так что максимальная вместимость составляла 192 игрока по сравнению с 10 000 пользователей, которые были активны, чтобы опробовать игру. К счастью, в последующие часы количество доступных серверов увеличилось, но это лишь еще больше подчеркнуло проблемы сборника.
В своих отзывах игроки рассказывают о множестве ошибок, проблемах с заиканием, а в некоторых случаях выстрелы даже не фиксируются. Добавьте к этому бесконечные очереди на поиск игры, проблемы с лагами и другие глюки, которые делают мультиплеер практически неиграбельным.
Этот обзор в Steam как нельзя лучше отражает общее настроение:
Обычно не пишу отзывы, но в этот раз моё сердце не выдержало. Я не ожидал от игры новых текстур, ремастера или чего-то в этом роде. Мне просто хотелось ещё раз поиграть в ту самую игру 2005-го года, только не с ботами, а с реальными игроками. И что в итоге? Разработчики так и не сделали вменяемый онлайн режим. Сервера ищутся так же топорно, как в нулевых, нужен хост с открытыми портами и к нему можно присоединиться. Постоянные фризы, лаги, вылеты… такого не было даже в 2005-м. Да ещё и по цене новой игры
Star Wars: Battlefront Classic Collection включает в себя первые две игры серии, вышедшие в 2004 и 2005 годах, включая все оригинальные карты и персонажей, а также некоторые дополнения, такие как Кит Фисто и дворец Джаббы Хата.
Игра уже доступна на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch.
Может разрабы вместо релизной версии залили dev билд какой-нить? Чисто по-приколу предположу. Недавние Tomb Raider-ы, от них же, лучше были
Какой же ты наивный...
Да нет, скорее не хочется верить, что с одними из лучших игр по Star Wars так обошлись...
Вспомни, как студия Nightdive Studios выпускала хорошие порты, такие как турок, system shock и т.д. Но с blade runner облажалась по полной программе.
людям выкатили классическую игру с решейдом и поддержкой 4к а они ещё не довольны.
Например текущий второй баттлфронт вообще не играбелен на современной системе, а тут у челов даже мультиплеер работает, зажрались не иначе.
И что, так и ДОЛЖНО быть? Еще и учитывая цену. Модеры тоже делают решейд и 4к, порой за бесплатно, а тут еще и игра 2005. Суть то в том, что работает хуже чем было. Надеюсь ты так просто провоцируешь людей)