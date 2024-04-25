Вышел крупный патч для сборника переизданий Star Wars: Battlefront Classic Collection

Aspyr выпустила крупное обновление для Star Wars: Battlefront Classic Collection — сборника переизданий оригинальных игр серии. Патч доступен на всех платформах. Сейчас разработчики трудятся над следующим апдейтом.
Авторы улучшили стабильность публичных серверов, исправили баг с зависанием таймера возрождения, а также ошибку, из-за которой геймеры могли отключаться от хоста при переходе между картами. Больше всего внимания уделили устранению неполадок в Battlefront 2. С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Что еще исправили:
- Ошибку с вражеским ИИ: раньше он стрелял редко и неточно (BF2);
- Баг со слишком яркими световыми мечами (BF2);
- Различные проблемы, связанные с дрожанием камеры при смерти или падении с карты (BF2);
- Ошибку, из-за которой пользователи не могли подключиться к приватным серверам с правильными паролями (BF1).
Сборник Star Wars: Battlefront Classic Collection вышел 14 марта 2024 года на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В Steam его можно купить за 1139 рублей. У коллекции лишь 20% положительных отзывов на основе 6,6 тыс. рецензий.